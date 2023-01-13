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Teknoloji TUSAŞ F-16'ların üretimine talip oldu
Teknoloji

TUSAŞ F-16'ların üretimine talip oldu

TUSAŞ, Türkiye’nin ABD’den tedarik etmeyi planladığı 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağının üretimine talip oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 17:19:00 -
TUSAŞ F-16'ların üretimine talip oldu

Acil harekat ihtiyacı kapsamında Türkiye, ABD’den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet modernizasyon kiti talep etmişti. Talebin onaylanması durumunda TUSAŞ, F-16 Blok 70 savaş uçaklarının üretimini Ankara’da gerçekleştirmeye talip.

Konuyla ilgili olarak TUSAŞ CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ’ın bu uçakların üretimine talip olduğunu ve izin verilmesi durumunda bunları TUSAŞ tesislerinde üretmek istediklerini açıkladı.

Kotil, 1980’li yıllardan itibaren Türk Hava Kuvvetleri ile müttefik ülkeler için TUSAŞ’ın 300’den fazla F-16 savaş uçağının montajını gerçekleştirdiğini vurguladı.

Türkiye’nin F-16 Blok 70 Tedarik Programı

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın acil harekat ihtiyacı kapsamında Türkiye, geçtiğimiz yıl ABD’ye bir talepte bulunmuştu. Söz konusu talep, 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 Blok 40 / 50+’ın Blok 70 seviyesine modernizasyonunu içeriyor.

Acil harekat ihtiyacı talebi kapsamında ilk toplantı Aralık 2021’de, ikinci toplantı ise Şubat 2022’de gerçekleştirilmişti. Türk ve Amerikan heyetleri, son olarak 15 Ağustos 2022 tarihinde ABD’de bir araya gelmişti

SavunmaSanayiST

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