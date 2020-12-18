TUSAŞ duyurdu: MMU için 3 büyük yeni test merkezi kurulacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Milli Muharip Uçak (MMU) için 3 büyük yeni test merkezi kurulacağını duyurdu.

TUSAŞ sosyal medyadan yaptığı video paylaşımında MMU'nun da içinde yer aldığı yerli ve milli ürünler için EMI/EMC Testleri Tesisi, Yıldırım test Tesisi, ve Yakın Alan Ölçüm Tesisi kurulması için hazırlıklara başlandığını açıkladı.

3 büyük yeni test merkezi

TUSAŞ paylaşımında, 'MMU projemiz ile milli imkanlarımızla ülkemize 3 büyük yeni test merkezi kazandırarak havacılık sektörüne yön vermeye hazırlanıyoruz. Yerli ve milli ürünlerimizi üretirken ülkemiz için hep daha fazlasını hayal ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi Başkanlığının projesi olarak başlayan Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında TEI tarafından geliştirilen TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) üretilen ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün milli helikopter Gökbey ile test edilmişti.