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Yaşam TUSAŞ devletin mi?
Yaşam

TUSAŞ devletin mi?

TUSAŞ özel mi? Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş son günlerde sık sık gündeme geliyor. TUSAŞ’ı merak edenler ise bu kurumun devlete ait olup olmadığını araştırıyor. Peki, TUŞAS devlet mi özel mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-10 21:03:00 -
TUSAŞ devletin mi?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ürettiği uçaklarla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, TUSAŞ kime ait?

TUSAŞ devletin mi?

TUSAŞ; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin kısaltmasıdır. Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAİ'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda TAİ ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiş, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna gelmiştir.

Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan TUSAŞ, proje konularına bağlı olarak;

Yapısal Grubu,

Uçak Grubu,

Helikopter Grubu,

İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,

Uzay Sistemleri Grubu,

Milli Muharip Uçak (MMU) Grubu olmak üzere altı stratejik iş merkezi bünyesinde örgütlenmiştir. Ayrıca, TUSAŞ tarafından tasarlanan/üretilen tüm ürünlerle ilgili olarak entegre lojistik destek hizmeti sağlanmaktadır.

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