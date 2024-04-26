TUSAŞ çılgın siparişi duyurdu: 300 adet helikopter istiyorlar

Türkiye'nin ilk millî genel maksat helikopteri GÖKBEY, ihracat potansiyeliyle dikkat çekiyor. Savunma sanayiinin geleceğine yön verecek platformlardan biri olan GÖKBEY, TUSAŞ tarafından seri üretim aşamasında bulunuyor.

6 ton kalkış ağırlığına sahip GÖKBEY, 20 bin feet (6 kilometre) irtifada saatte 306 kilometre hızla ilk görevine Jandarma Genel Komutanlığı'nda başlayacak.

GÖKBEY'in sonraki adresleri ise Sağlık Bakanlığı, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü olacak.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ilk etapta 20 adet helikopterin kurumlara teslimatı, sonrasında 112 adet daha GÖKBEY'in Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda üretilmesi için sözleşmeye imza koydu.

Taşıdığı 12 yolcuyu yaklaşık 950 kilometre uzaktaki bir noktaya ulaştırabilen GÖKBEY helikopteri VIP, kargo, hava ambulans, arama-kurtarma ve kıyı ötesi ulaşım gibi çeşitli türde görevleri zorlu iklim koşullarında, yüksek irtifa ve sıcaklıkta yerine getirebiliyor.

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'KAÇ BİN SİPARİŞ OLACAĞINI BİLMİYORUZ'

2023 yılında adı açıklanmayan bir ülkeden 1 milyar dolar bedelle GÖKBEY siparişi alan TUSAŞ, bu helikopterden binlercesini ihraç etmeyi hedefliyor. Düşük yoğunluklu seri üretim safhasında TUSAŞ, ayda 2 adet GÖKBEY'i hazır hale getirip kullanıcıya teslim edecek.

TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk

Millî helikopterin tasarım ve inşa serüveni, TRT Belgesel'de yayınlanan Oyunbozan | GÖKBEY adlı yapımda anlatıldı. Belgeselde görüşlerine yer verilen isimlerden TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, "Şu anda en az 300 adet GÖKBEY isteniyor. Yani ileride bunun kaç yüz ya da kaç bin olacağını bilmiyoruz. Ama ürünümüzün kalitesi ortada" diyor.

2013 yılında imzalanan sözleşmeyle birlikte kağıt üzerinde projesi çizilen GÖKBEY, rekor bir sürede, tam 5 yıl sonra ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

2018 yılındaki uçuşun ardından T-625 Genel Maksat Helikopteri'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından GÖKBEY adı verildi.

GÖKBEY TEI MOTORU TS1400 İLE UÇUYOR

GÖKBEY helikopterinin ilk teslimatları LHTEC CTS800-4A model Amerikan motoruyla yapılacak. Bu motoru Pratt&Whitney ile Honeywell ortaklığındaki LHTEC şirketi üretiyor.

TUSAŞ Motor Sanayii TEI, daha üstün özelliklere sahip olanını TEI-TS1400 adıyla geliştirdi. TS1400, 19 Nisan 2023 tarihinde GÖKBEY ile uçuş testlerine başladı. 2027 yılından itibaren GÖKBEY helikopterlerinde sadece TEI üretimi TS1400 motoru kullanılacak.

GÖKBEY helikopterine güç veren TS1400 motoru

Güç grubunun en önemli bileşeni olan transmisyon ilk etapta Almanya'dan tedarik edilecekti. Fakat bu ülke, Türkiye'ye transmisyonu yollamamakta ısrar edince TUSAŞ bunu yerli imkanlarla geliştirme kararı aldı.

Türk mühendisler, Almanya'nın ambargo uygulayıp TUSAŞ'a göndermediği transmisyonu 3 ay gibi kısa bir sürede uluslararası standartlarda imâl etmeyi başardı.

YARIM SAAT BOYUNCA YAĞSIZ ÇALIŞTI

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, bir helikopterde transmisyonun görev esnasında tahribatla yağsız kalması halinde bile sistemin yarım saat boyunca yağsız, kupkuru bir şekilde çalışabilmesi gerektiğini belirtiyor.

GÖKBEY'i kullanan TUSAŞ test pilotu Arif Ateş ise "Transmisyonu yarım saat boyunca yağsız çalıştırdık ve herhangi bir şey olmadı. O dişliler çok sağlam... O helikopteri havada emniyetle uçurmaya yeterli" diyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, mühendislerin yepyeni bir tasarımla transmisyon tasarladığını, Türkiye'nin bu teknolojiyi başardığını gören Almanya'nın ise daha önce yollamadığı sistemi gönderme kararı aldığını hatırlatıyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil

Çeşitli görev konseptleriyle uluslararası pazarda çok önemli bir oyuncu olmaya aday görünen GÖKBEY, yakın gelecekte savunma sanayiinin parlayan yıldızı haline gelebilir.

Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, GÖKBEY helikopterde umut dolu bir tablo çiziyor: "Ben önümüzdeki yıllarda GÖKBEY'in sıklıkla gündeme geleceğini düşünüyorum. Biz yürümüyoruz, koşuyoruz."

GÖKBEY helikopteri

GÖKBEY'İN MUHTEMEL FİYATI NE OLACAK?

Genel maksat helikopterleri, farklı görev konfigürasyonlarıyla pek çok çeşitte imâl ediliyor. Nihaî kullanıcının tercihlerine bağlı olarak çeşitli sistemler eklenen yahut çıkarılan helikopterlerin fiyatı da buna bağlı olarak değişiyor.

GÖKBEY'in muadili olarak görülebilecek Amerikan helikopterlerinin birim fiyatı 6 milyon dolar ile 25 milyon dolar arasında değişiyor.

TUSAŞ yapımı GÖKBEY'in Türk ekonomisine katkısının önümüzdeki dönemde helikopter başına 10 ilâ 15 milyon dolar arasında olması muhtemel görünüyor.

Kaynak: TR Haber