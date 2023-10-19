TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2023-TUS 2. Dönem ve 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav sonuçları açıklandı.
ÖSYM, 2023-TUS 2. Dönem ve 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "2023-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı: Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı. 24 Eylül 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır” denildi.