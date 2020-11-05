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Gündem TUS tercileri ne zaman başlayacak?
Gündem

TUS tercileri ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) sonuçlarını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler. Bu gelişmelerden sonra 2020 TUS tercihleri gündemde yerini aldı. Peki, TUS tercileri ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:32:00 -
TUS tercileri ne zaman başlayacak?

2020-TUS 2. Dönem sınav sonuçlarının erişime açılması ile birlikte bu kez tercih süreci araştırılanlar arasında. Aldıkları puanlar üzerinden branş tercihi gerçekleştirecek adaylar için, ÖSYM'nin tercih sürecini ne zaman başlatacağı merak konusu oldu. İşte, konuya dair bilgiler…

Sınav sonucu açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) sonuçlarını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim'de düzenlenen TUS ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri sona erdi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.

TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

TUS tercih sürecinin ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş dönemlere bakıldığında, sonuçların açıklamasından yaklaşık 1 hafta sonra tercih sürecinin başladığı görülüyor.

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