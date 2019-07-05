TUS 2019-TUS 1 dönem ek yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019 TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme sonuçları belli oldu. Adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.05 Temmuz 2019 Cuma 14:42
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019 TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme sonuçları belli oldu. Adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019 TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2019-TUS 1. Döneme ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Adayların, ek yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekleri duyuruldu.
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