TUS 2019-TUS 1 dönem ek yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019 TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme sonuçları belli oldu. Adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019 TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme sonuçları belli oldu. Adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019 TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2019-TUS 1. Döneme ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Adayların, ek yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekleri duyuruldu.

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