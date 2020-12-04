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Aktüel TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Aktüel

TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:55:43 -
TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19-26 Kasım'da tercihleri alınan adayların TUS 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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