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Gündem

Turuncu listeden bir leş daha!

1.000.000 milyon TL ödülle 'Turuncu' kategoride aranan sözde Botan sorumlusu Şervan Eğit Muş kod adlı terörist Hatip Kılıç etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 18:43:00 - 2021-05-20 18:53:52
Turuncu listeden bir leş daha!

1.000.000 milyon TL ödülle 'Turuncu' kategoride aranan sözde Botan sorumlusu Şervan Eğit Muş kod adlı terörist Hatip Kılıç öldürüldü.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak EVRAN 2021-32 operasyonu kapsamında; Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs tarihinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 1.000.000 milyon TL’ye kadar ödülle “TURUNCU” kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Yorumlar

Çok şükür

Çok şükür.
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Hasanali köse

Maaşallah bir .... daha eksildi aslinda sira mecliste ki .... olmasi lazim
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