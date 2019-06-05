Turuncu listedeki terörist öldürüldü Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kato Dağı Tuzluca Üs bölgesini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kato Dağı Tuzluca Üs bölgesini ziyaret etti. Soylu, burada yaptığı açıklamada, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 30 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiğini anımsattı. "30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan 'Berfin Savuşkan' kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir" diyen Soylu, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Öte yandan; Şırnak'taki temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığında güvenlik güçleri ile bayramlaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.