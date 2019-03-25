Turuncu kitaplar braille baskısıyla okurlarla buluşuyor

Kırmızı Kedi Yayınevi’nin Turuncu Kitaplar serisi braille baskısıyla görme engelli okurlarla buluşuyor.

Dünyagöz Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Merkezi (GETEM) işbirliğiyle Kırmızı Kedi Yayınevi’nin Turuncu Kitaplar serisi braille baskısıyla görme engelli okurlarla buluşuyor.

Enis Batur’un danışmanlığında hazırlanan ve Kant, Van Gogh, Voltaire, Pierre Loti, Cicero, Bilge Karasu, Metin Erksan gibi yerli ve yabancı yazarların küçük ama derin ve lezzetli örneklerinden oluşan serinin 28 kitabı proje kapsamında braille kitaba çevrildi.

Görme engellilerin braille kitaba olan gereksinimlerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan kitaplar, Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu’na bağışlandı.

Braille Alfabesi nedir

Braille alfabesi, 1821 yılında Louis Braille tarafından geliştirilen ve görme engelli kişilerin okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemidir. Braille alfabesi; iki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşur. Her iki kolonda üçer nokta bulunur. Noktalardan her biri altmış dört farklı kombinasyondan birini oluşturması için farklı şekillerde dizilir.