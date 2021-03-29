Açıklanan yeni risk haritasında kırmızı renkli illerin sayısı 58’e ulaştı. 1 Mart’ta mavi ve sarı renk olarak belirlenene illerin çoğu ise sarı ve turuncuya geçiş yaptı. Hal böyle olunca yüz yüze eğitimle ilgili kararlar araştırılmaya başlandı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi? Peki, hangi illerde yüz yüze eğitime ara verildi?

Turuncu illerde ortaokullar, liseler kapanacak mı?

Kabine toplantısının ardından vatandaşlar yüz yüze eğitimin nasıl devam edeceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan flaş bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir.

Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecektir.

Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir.

Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

İllerin risk durumu

Çok yüksek riskli iller (Kırmızı)

Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.

Yüksek riskli iller (Turuncu)

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa.

Orta riskli iller (Sarı)

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.

Düşük riskli iller (Mavi)

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