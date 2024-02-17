Turunç meyvesinin faydaları ve zararları: Ne portakal ne limon en fazla C vitamini zengini o! Kimse bilmiyor

Turunç Meyvesinin Faydaları Ve Zararları

Bir Akdeniz meyvesi olan turunç pek çok hastalıkta tedavi edici şifaya sahiptir. Görünümü tıpkı portakal gibi olan turunç meyvesinin tadı ekşi ve hafif acı olduğu için tek başına tüketilmesi biraz zor gelebilir. Ancak reçel ya da meyve suyu olarak daha fazla tüketimi yapılmaktadır. Turunç meyvesi adeta bir şifa deposudur. Sadece meyvenin kendisi değil, aynı zamanda da yaprakları ve kabukları da ayrı ayrı şifa sunar. Bu nedenle meyvesinin sadece etli kısımlarından değil, kabuklarından ve hatta yapraklarında da faydalanılması gerekir.

Bol miktarda c vitamini içerir. Bu sayede kış mevsimindeki karşılaşılabilecek en ağır hastalıklarda bile vücudu koruyucu bir özelliğe sahiptir. Yine iç organların temizlenmesine katkı sağlarken kanın daha duru ve temiz akmasını sağlar. Öte yandan kalp hastalıkları için de kullanılabilecek en iyi bitkilerden biridir.

Turunç Meyvesi Nedir?

Turunç meyvesi, en net tabiri ile portakalın aşısız halidir. Yani yaban portakalı demek de doğru olacaktır. Dikenli gövde yapısına, uzun ve güçlü kök yapısına sahiptir. Yaprakları ise tıpkı portakal yapraklarına benzer ve yaz – kış her zaman yeşil kalır. Yine meyvenin ağacı doğada kendi kendine yetişir yani özel bir zirai bakıma ihtiyaç duymaz. Boyları ise yaklaşık iki metre kadardır. Yabani turunç aşılaması yaparak limon ve aşılı portakal meyveleri elde edilir. Meyvenin, esas özelliği kalın kabuk yapısı ve pürüzlü dış yüzeyidir. Tadı her ne kadar ekşi olsa da mutlaka bazı hastalıklarda şifa kaynağı olarak kullanılmalıdır.

Turunç Meyvesinin Faydaları Nelerdir?

Turunç meyvesi, etli kısmı ile kabukları ile ve yaprakları ile insan sağlığında kullanılabilecek en zengin vitamin ve mineral deposudur. Turunç meyvesinin faydaları ise;

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*Turunç meyvesinin kabuğu iştah artırır.

Bazı kişilerde iştahsızlık meydana gelebilir. Bu çoğu zaman psikolojik nedenlerden dolayı kaynaklansa da bazı hastalıkların da habercisi olabilir. Üstelik iştahsızlık sorunu yaşayan kişilerde aşırı kilo kaybı ve kilo kaybına bağlı olarak, enerji düşüklüğü yaşanabilir. Eğer turunç meyvesinin kabukları çay yapılıp, içilirse iştah açmaya fayda sağlayacaktır. Özellikle okul dönemindeki çocuklara iştah açılması ve enerji vermesi için tavsiye edilir.

*Turunç meyvesi vücuttaki susuzluğa iyi gelir.

Turunç meyvesi susuzluğa iyi gelen bir meyvedir. Yaz aylarında ve özellikle ramazan ayı içinde kabukları çay olarak tüketilirse, gün boyu susamanızı engeller. Hafif ekşi tadı sayesinde, ağız ve boğaz kuruluğunu da giderir. Sürekli ağız kuruluğu yaşayan kişiler düzenli olarak turunç meyvesi çayı tükettiğinde, ağız kuruluklarının bittiğini göreceklerdir.

*Turunç meyvesinin yaprakları ağız kokusunu giderir.

Ağızda biriken bakteriler bir süre sonra kokuya neden olabilir. Bunun dışında mideden gelen bazı hastalıklar da ağız kokusuna neden olur. Bu gibi durumlarda bir miktar turunç meyvesinin yaprakları çiğnenir is ağız kokusunu tamamen ortadan kaldırır.

*Turunç meyvesinin çekirdeği zararlı haşere sokmalarına ve ısırmalarına iyi gelir.

Turunç meyvesinin çekirdekleri kaynatıldıktan sonra sinek ısırıklarına, arı sokmalarına, akrep ısırmalarına veya yılan sokmalarına iyi gelir. Böcek ısırıklarında panzehir özelliği taşır.

*Turunç meyvesi mide hastalıklarına iyi gelir.

Midede yaşanan bir takım sorunlar için turunç meyvesi tüketebilirsiniz. Mide bulantılarına, mide kramplarına ve diğer mide hastalıklarına iyi gelir. Eğer mide sorunları yaşıyorsanız, düzenli bir şekilde turunç meyvesi tüketmeniz sizin için faydalı olacaktır.

Turunç meyvesi sindirimi güçlendirir

Bu meyve hafif asitli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sindirim, şişkinlik ve kabızlık sorunu yaşayan kişiler, turunç meyvesi tüketerek veya turunç meyvesinin çayını tüketerek daha rahat bir sindirim sistemine kavuşabilir.

Turunç meyvesinin kabuğunda bulunan beyaz kısım kanı temizlemeye yardımcı olur.

Turunç meyvesinin kabuğunun içinde yer alan beyaz kısım kanın temizlenmesine, kalp ritimlerinin düzelmesine ve kansızlık gibi hastalıklara iyi gelir. Bu nedenle meyvenin kabuklarının atılmaması ve düzenli olarak bazı hastalıklarda kullanılması gerekir.

Turunç meyvesi anti depresan özelliği taşır

Turunç meyvesi, hoş kokusu ile kişileri yatıştırmaya fayda sağlarken mutluluk hormonunun da aktif olmasını sağlar. Turunç meyvesi tüketildiğinde kişiler daha pozitif ve daha mutlu olabilirler. Ancak yaz mevsimlerinde turunç meyvesi bulmak zor olabilir. Bu nedenle turunç meyvesinin kabuklarından yapılan bitkisel yağlar kullanılabilir. Bu yağlardan elde edilen kokular, kişiler ferahlattığı gibi yatıştırma etkisine de sahiptir. Sınav öncesi, stresli gün sonrası ve rahat bir uyku öncesi turunç meyvesinin yağından faydalanılabilir. Bilhassa bebek odalarında veya çocuk odalarında ağzı açık birkaç içinde turunç meyvesinin yağı yerleştirilmelidir. Bu sayede odaya yayılan koku sayesinde bebekler ve çocuklar daha iyi bir gece uykusuna kavuşacaklardır.

Turunç meyvesi diyabet haslarına iyi gelir

Kan şekerini düzenleme özelliği sayesinde turunç meyvesi şeker hastalarına iyi gelir. Ama bazı şeker hastalarında tam tersi durumları da yaşatabileceğinden dolayı her hasta doktoruna danışarak kullanmalıdır.

*Turunç meyvesi tansiyonun daha dengeli olmasına katkı sağlar.

Tansiyon hastaları için bulunmaz nimetlerden biri de turunç meyvesidir. Çünkü bu meyve tansiyonu dengelemeye fayda sağlar.

Turunç meyvesinin çiçekleri cildin parlak ve daha genç görünmesine katkı sağlar.

Mis gibi kokusu ile turunç meyvesinin çiçekleri cildin daha pürüzsüz ve ipeksi bir görünüme kavuşmasına katkı sağlar. Her sabah turunç meyvesi çiçeklerinin çayı ile cildinizi yıkadığınızda hem mis gibi kokusu cildinize sinecektir hem de gün boyu cildin daha diri ve daha genç görünmesini sağlayacaktır.

*Turunç meyvesinin kabukları saç renginin daha güzel görünmesini sağlar.

Özellikle doğal saç rengini seviyorsanız turunç meyvesinin kabuklarından faydalanabilirsiniz. Saçları besleyerek, adeta saça cila etkisi yapar. Yani saç renginin daha parlak ve daha canlı görünmesine katkı sağlar.

Turunç meyvesi cildi ölü derilerden uzaklaştırır.

Yarım şekilde keseceğiniz turunç meyvesinin içine bir miktar şeker serpip, cildinizde gezdirdiğiniz zaman cildinizin üzerinde bulunan ölü hücreleri temizler. Yani cilde adeta doğal peeling yaptığı için, daha genç bir görünüme kavuşmasını sağlar.

*Turunç meyvesi tırnak bakımında kullanılır.

Özelikle sık oje sürmek tırnaklarda sarı bir renk oluşmasına neden olur. Yine sürekli sigara içmekte tırnaklarda sarı izlerin ve sarı rengin oluşmasına neden olan etmenler arasındadır. Bu gibi durumlarda ise yarım turunç meyvesi kesip, içine birkaç damla Hindistan cevizi yağı damlatıp, bir çay kaşığı toz şeker gezdirdikten sonra parmaklarınızı yaptığınız turunç meyvesinin içine yerleştirin. 15 dakika ila yarım saat beklettikten sonra tırnaklarınızı bir tırnak fırçası yardımı ile yıkayabilirsiniz. İlk uygulamadan itibaren tırnaklarınızın parlak renge kavuştuğunu görebilirsiniz.

Turunç Meyvesinin Zararları

Turunç meyvesinin zararları sanıldığı kadar fazla değildir. Hatta meyvesinin zararı yoktur. Ancak fazla tüketildiğinde mide yanmalarına neden olabilir. Bunun dışında iştah açıcı özelliğe sahip olduğu için kilo aldırma gibi durumları mevcuttur. Bu nedenle dengeli ve yeteri miktarda tüketilmesi tavsiye edilir.

Turunç Meyvesi Nasıl Tüketilir?

Turunç meyvesinin eşsiz şifalarından faydalanmak isteyen kişilerin sorduğu sorulardan bir tanesi de turunç meyvesi nasıl tüketilir? Sorusudur. Turunç meyvesi farklı şekillerde tüketilebilir. Bunlar ise;

Taze olarak; turunç meyvesinin iç kısmını tıpkı portakal gibi taze bir şekilde tüketebilirsiniz.

Kabukları çay olarak tüketilir; turunç meyvesinin kabukları kurutulduğunda bitki çayı olarak tüketilebilir. Özellikle mide sorunları yaşayan kişiler ve iştahsızlık durumu olan kişiler için oldukça faydalı olacaktır.

Yaprakları çiğnenerek ve çay olarak tüketilir; turunç meyvesinin yapraklarında hoş kokulu bir aroma vardır. Çiğneyerek tüketebileceğiniz gibi yatıştırıcı çay olarak ta tüketime uygundur.

Turunç meyvesi reçel ve tatlı olarak tüketilir; turunç meyvesinin reçeli ülkemizde çok meşhurdur. Kış günlerinde bir şifa kaynağı olarak tüketime uygundur.

Turunç meyvesinin kabuklarından yağ elde edilir; turunç meyvesinin yağını da kullanabilirsiniz. Bu sayede hoş ve aromatik kokusu ile ferahlayarak, rahatlık elde edebilirsiniz.