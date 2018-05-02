Turşu yapmanın püf noktaları

-Turşu yapmak için her şeyden önce turşu kavanozları yıkanmalı ve asla ıslak kalmayacak şekilde kurulanmalı.

-Turşu yapılacak olan malzemeler diri ve taze olmalı.

-Turşu yapılan malzemeler bıçak ile birkaç yerinden delinmeli.

-Turşu yaparken kaya tuzu ya da iri taneli tuz kullanılmadır.

-Turşu yapacağınız suyu daha önceden kaynatıp soğumaya bırakmalısınız.

-Turşunun içine normal suyun yanı sıra sirke ya da limon suyu konulmadır. Bu suların ne kadar konulacağı turşu yapacağınız kabın büyüklüğüne göre değişir.

-Turşu yapılan malzemeler dizilirken güzel görünmesi için belirli bir sıraya göre dizilmelidir.

-İçine konulacak sarımsaklar turşunun en üstüne değil daha çabuk aroma vermesi için malzemelerin arasına konulmalıdır.

-Malzemeler sıkı sıkı ve en üste boşluk kalmayacak şekilde dizilmelidir.

-Tuz, içine konulacak suyun içinde eritilerek dökülmelidir.

-Eğer arzu edilirse tüm malzemeler dizildiğinde en üstüne bir tatlı kaşığı şeker atılabilir.

-Turşunun yine en üstüne nane yaprağı ya da asma yaprağı konulabilir.

-Turşu kurulduktan sonra kavanozlar serin ve güneş almayan bir yerde saklanmalıdır.

-Turşu kavanozları olabildiğince cam kavanozlardan seçilmelidir.