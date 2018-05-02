Turşu yapmanın püf noktaları
Yıllardır sofralarımızı süsleyen lezzetlerden biri olan turşuyu, evde yapmak isteyenler bu püf noktalar ile en güzel turşuları yapabilirler.02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:31
-Turşu yapmak için her şeyden önce turşu kavanozları yıkanmalı ve asla ıslak kalmayacak şekilde kurulanmalı.
-Turşu yapılacak olan malzemeler diri ve taze olmalı.
-Turşu yapılan malzemeler bıçak ile birkaç yerinden delinmeli.
-Turşu yaparken kaya tuzu ya da iri taneli tuz kullanılmadır.
-Turşu yapacağınız suyu daha önceden kaynatıp soğumaya bırakmalısınız.
-Turşunun içine normal suyun yanı sıra sirke ya da limon suyu konulmadır. Bu suların ne kadar konulacağı turşu yapacağınız kabın büyüklüğüne göre değişir.
-Turşu yapılan malzemeler dizilirken güzel görünmesi için belirli bir sıraya göre dizilmelidir.
-İçine konulacak sarımsaklar turşunun en üstüne değil daha çabuk aroma vermesi için malzemelerin arasına konulmalıdır.
-Malzemeler sıkı sıkı ve en üste boşluk kalmayacak şekilde dizilmelidir.
-Tuz, içine konulacak suyun içinde eritilerek dökülmelidir.
-Eğer arzu edilirse tüm malzemeler dizildiğinde en üstüne bir tatlı kaşığı şeker atılabilir.
-Turşunun yine en üstüne nane yaprağı ya da asma yaprağı konulabilir.
-Turşu kurulduktan sonra kavanozlar serin ve güneş almayan bir yerde saklanmalıdır.
-Turşu kavanozları olabildiğince cam kavanozlardan seçilmelidir.
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