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Turşu yapmanın 8 önemli püf noktası!

Turşularınızın bazı sebeplerden dolayı tutmadığını düşünüyor ve sorunu bulamıyorsanız bu yazı tam da size göre. Bütün sorunları ve olması gerekenleri sizler için derledim ve sunuyorum. Şimdiden keyifli okumalar..

27 Haziran 2019 Perşembe 11:10
Turşu yapmanın 8 önemli püf noktası!

Turşu zamanı.. Her mevsimin kendine özgü meyve ve sebzeleriyle yapılabilen turşu, ülkemizin nadide kültürlerinden. Turşunun zamanı mı olur diyeceksiniz. Evet. Turşu, kendi mevsimindeki meyve ve kendi mevsimindeki sebzenin bereketi, lezzetiyle kurulur. 

Aslında her besin zaten kendi mevsiminde ve zamanında tatlı. Bizde bu zamanı iyi değerlendirerek turşu kurup, vücudumuz için bir sağlık deposu hazırlamaya çalışıyoruz. Sadece yemek olarak bakılmaması gereken müthiş bir antibiyotik..

Turşu yaparken dikkat edilmesi gerekenler 

Aslında yukarıda bahsettiğim ''mevsimler'' meselesi turşu kurmanın püf noktalarının başında gelir.

1 - Ezik ve çürük olanlar

Sebze ve meyvelerin taze ve diri olmasına zen göstermelisiniz. Aksi takdirde çürük bir bitkiyle kurduğunuz turşu, diğerlerini de zehirlemiş olacaktır. Bakteriden ve gdo'dan uzak olmasına özen gösterdiğiniz takdirde ''probiyotik'' deposu turşularınıza hiçbir şey omayacaktır.

 

2 - Cam kavanozlar

Turşuları plastik kavanozlarda tutturamazsınız demek yanlış olur. Fakat plastik bir kap içerisinde, reaksiyona giren ve oluşumunu tamamlayan turşu, yarardan çok zarar olur diyebiliriz. Bütün kanserojen maddelerini turşunun içine salıveren plastik, küflenmelere de sebebiyet verecektir.

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Bu nedenle cam kavanozlarda turşu kurmanız en sağlıklısı olacaktır.

 

3 - Temizleme

Kullandığınız kepçeden, lavaboya kadar her şeyin temiz olmasına, sebze ve meyvelerin çamurlarının bulaşmamış olmasına özen gösterin. Kavanoz ve kapaklarını steril edip bekletin. Aksi halde, mayalanma esnasında iyi bakterilerin yanı sıra kötü bakteriler türeyecektir. 

 

4 - Tuz ayarı

Turşunuzun tuzu çok gelirse; tadı sertleşir, rengi bozulur, ve oluşum süresi uzar. Tuzu az geldiğindeyse; yumuşar ve rengi bozulur. Bu nedenle tuz oranı iyi ayarlanmalıdır. 1 litre suya 90 gr kaya tuzu ekleyerek yaptığınız turşu, tam kıvamında olacaktır.

 

5 - Su

Güvenilir olmayan, bekletilmiş -özellikle plastiklerde- olan suları kullanmayın. Temiz ve içebildiğiniz suyla tuzu karıştırıp, turşuya koymanız gerekmektedir.

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6 - Sirke ve limon

Sirkenin koruyuculuğu ve oluşuma desteği amacıyla turşulara konmasında fayda var. Eğer fasulye ve bamya gibi sebzelerle turşu yapıyosanız, mutlaka limon tuzu da kullanmalısınız.

 

7 - Oluşum evresi

Turşu; 4 ila 6 hafta arasında, karanlık bir ortamda 18 - 20 derecelik bir odada bekletilmelidir. İdeal sıccaklığın altında bir ısı, turşunun oluşumunu duraksatırken, yüksek ısı olan yerlerde ise kötü bakteri oluşumu artacaktır. Bu hususa dikkat edilmelidir.

 

8 - Üzerindeki beyazlık

Eğer turşunz ideal ısıda olan bir ortamda değilse, üzerinde beyaz bir tabaka oluşacaktır. Bunu bekletmek yerine, kontrol ettiğiniz zamanlarda, ufak dahi olsa almaya özen gösterin.

Sağlıcakla kalın...

 

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:20
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