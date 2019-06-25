Hangi ayda hangi sebze yenmeli? | Sebzeleri mevsiminde tüketiyor muyuz?

Yediğimiz besinlerin gdo ile temas etmesi bizlere oldukça büyük hasar veriyor. Bunların yanı sıra kullanılan tohumlar ve ilaçlarında etkisi yadsınamaz. Dolayısıyla yedimiz her besine dikkat etmeli ve özen göstermeliyiz. Bu kriterleri göz önünde bulundurmanın birincil kuralı da, sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmekten geçiyor.

Talep doğrultusunda, üretici yaz-kış aynı sebzeleri üretiyor. Eğer tüketim olmazsa, üretici için de zorunluluk ortadan kalkmış olacaktır.

Kırmızı turp

Eylül, Ocak, Mart

Yer elması

Ekim, Kasım, Aralık

Taze fasulye

Haziran, Temmuz, Ağustos

Soğan

Nisan, Mayıs, Haziran

Siyah turp

Ocak

Sivri biber

Haziran, Temmuz, Ağustos

Semizotu

Mayıs, Haziran, Temmuz

Sarımsak

Mart, Nisan, Mayıs

Salatalık

Mayıs, Haziran, Temmuz

Roka

Her ay tüketilebilir.

Rezene

Haziran

Pırasa

Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart

Pazı

Eylül, Kasım, Aralık, Ocak

Patlıcan

Temmuz, Ağustos, Eylül

Pancar

Şubat

Nane

Her ay tüketilebilir.

Mısır

Ağustos, Eylül

Maydanoz

Her ay tüketilebilir.

Marul

Haziran

Mantar

Eylül, Ekim

Limon

Her ay tüketilebilir.

Kırmızı biber

Temmuz, Ağustos

Kereviz

Kasım, Aralık, Ocak, Şubat

Karnabahar

Ekim, Aralık, Şubat

Kara lahana

Aralık

Kabak

Haziran, Temmuz, Ağustos

Ispanak

Kasım, Aralık, Ocak, Mart

Havuç

Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart

Enginar

Mayıs, Haziran

Domates

Mayız, Haziran, Ağustos

Dolmalık biber

Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül

Dereotu

Her ay tüketilebilir.

Çarliston biber

Ağustos

Brokoli

Ocak, Şubat, Mart

Bezelye

Haziran, Temmuz

Beyaz lahana

Ocak, Şubat

Bamya

Ağustos, Eylül

Bal kabağı

Kasım, Aralık

Bakla

Nisan, Mayıs