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Hangi ayda hangi sebze yenmeli? | Sebzeleri mevsiminde tüketiyor muyuz?

Mevsiminde yenen her meyve ve sebze yararıdır. Peki ama sebzelerin hangi mevsimde yendiğini biliyor muyuz?

25 Haziran 2019 Salı 14:56
Hangi ayda hangi sebze yenmeli? | Sebzeleri mevsiminde tüketiyor muyuz?

Yediğimiz besinlerin gdo ile temas etmesi bizlere oldukça büyük hasar veriyor. Bunların yanı sıra kullanılan tohumlar ve ilaçlarında etkisi yadsınamaz. Dolayısıyla yedimiz her besine dikkat etmeli ve özen göstermeliyiz. Bu kriterleri göz önünde bulundurmanın birincil kuralı da, sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmekten geçiyor. 

Talep doğrultusunda, üretici yaz-kış aynı sebzeleri üretiyor. Eğer tüketim olmazsa, üretici için de zorunluluk ortadan kalkmış olacaktır.

Kırmızı turp

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Eylül, Ocak, Mart

 

Yer elması

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Ekim, Kasım, Aralık

 

Taze fasulye

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Haziran, Temmuz, Ağustos

 

Soğan

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Nisan, Mayıs, Haziran

 

Siyah turp

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Ocak

 

Sivri biber

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Haziran, Temmuz, Ağustos

 

Semizotu

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Mayıs, Haziran, Temmuz

 

Sarımsak

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Mart, Nisan, Mayıs

 

Salatalık

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Mayıs, Haziran, Temmuz

 

Roka

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Her ay tüketilebilir.

 

Rezene

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Haziran

 

Pırasa

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart

 

Pazı

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Eylül, Kasım, Aralık, Ocak

 

Patlıcan

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Temmuz, Ağustos, Eylül

 

Pancar

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Şubat

 

Nane

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Her ay tüketilebilir.

 

Mısır

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Ağustos, Eylül

 

Maydanoz

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Her ay tüketilebilir.

 

Marul

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Haziran

 

Mantar

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Eylül, Ekim

 

Limon

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Her ay tüketilebilir.

 

Kırmızı biber

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Temmuz, Ağustos

 

Kereviz

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Kasım, Aralık, Ocak, Şubat

 

Karnabahar

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Ekim, Aralık, Şubat

 

Kara lahana

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Aralık

 

Kabak

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Haziran, Temmuz, Ağustos

 

Ispanak

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Kasım, Aralık, Ocak, Mart

 

Havuç

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart

 

Enginar

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Mayıs, Haziran

 

Domates

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Mayız, Haziran, Ağustos

 

Dolmalık biber

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül

 

Dereotu

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Her ay tüketilebilir.

 

Çarliston biber

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Ağustos

 

Brokoli

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Ocak, Şubat, Mart

 

Bezelye

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Haziran, Temmuz

 

Beyaz lahana

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Ocak, Şubat

 

Bamya

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Ağustos, Eylül

 

Bal kabağı

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Kasım, Aralık

 

Bakla

hangi sebze hangi mevsimde yenir?

Nisan, Mayıs

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:56
  1. hangi sebze hangi mevsimde yenir?

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