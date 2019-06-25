Hangi ayda hangi sebze yenmeli? | Sebzeleri mevsiminde tüketiyor muyuz?
Mevsiminde yenen her meyve ve sebze yararıdır. Peki ama sebzelerin hangi mevsimde yendiğini biliyor muyuz?25 Haziran 2019 Salı 14:56
Yediğimiz besinlerin gdo ile temas etmesi bizlere oldukça büyük hasar veriyor. Bunların yanı sıra kullanılan tohumlar ve ilaçlarında etkisi yadsınamaz. Dolayısıyla yedimiz her besine dikkat etmeli ve özen göstermeliyiz. Bu kriterleri göz önünde bulundurmanın birincil kuralı da, sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmekten geçiyor.
Talep doğrultusunda, üretici yaz-kış aynı sebzeleri üretiyor. Eğer tüketim olmazsa, üretici için de zorunluluk ortadan kalkmış olacaktır.
Kırmızı turp
Eylül, Ocak, Mart
Yer elması
Ekim, Kasım, Aralık
Taze fasulye
Haziran, Temmuz, Ağustos
Soğan
Nisan, Mayıs, Haziran
Siyah turp
Ocak
Sivri biber
Haziran, Temmuz, Ağustos
Semizotu
Mayıs, Haziran, Temmuz
Sarımsak
Mart, Nisan, Mayıs
Salatalık
Mayıs, Haziran, Temmuz
Roka
Her ay tüketilebilir.
Rezene
Haziran
Pırasa
Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart
Pazı
Eylül, Kasım, Aralık, Ocak
Patlıcan
Temmuz, Ağustos, Eylül
Pancar
Şubat
Nane
Her ay tüketilebilir.
Mısır
Ağustos, Eylül
Maydanoz
Her ay tüketilebilir.
Marul
Haziran
Mantar
Eylül, Ekim
Limon
Her ay tüketilebilir.
Kırmızı biber
Temmuz, Ağustos
Kereviz
Kasım, Aralık, Ocak, Şubat
Karnabahar
Ekim, Aralık, Şubat
Kara lahana
Aralık
Kabak
Haziran, Temmuz, Ağustos
Ispanak
Kasım, Aralık, Ocak, Mart
Havuç
Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart
Enginar
Mayıs, Haziran
Domates
Mayız, Haziran, Ağustos
Dolmalık biber
Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül
Dereotu
Her ay tüketilebilir.
Çarliston biber
Ağustos
Brokoli
Ocak, Şubat, Mart
Bezelye
Haziran, Temmuz
Beyaz lahana
Ocak, Şubat
Bamya
Ağustos, Eylül
Bal kabağı
Kasım, Aralık
Bakla
Nisan, Mayıs
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