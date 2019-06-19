Hangi ayda, hangi meyve tüketilmeli | Mevsimlere göre meyveler Gdo ve birçok katkı maddesi sayesinde hangi besini ne zaman tüketmemiz gerektiğini bilemez olduk. Bu nedenle yazmış olduğum yazı, sizleri yönlendirme konusunda harika bir rota olacak.

Tüketeceğiniz meyvelerin mevsimine dikkat etmeniz çok önemli. Katkısız ve doğal ürünler yemek için mevsimlerini takip etmelisiniz. Ahududu

- Temmuz Armut - Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat Ayva - Aralık, Şubat Çilek - Mayıs Dut - Mayıs, Haziran Elma - Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart Greyfurt - Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat İncir - Ağustos, Eylül Karpuz - Temmuz, Ağustos, Eylül Kavun

- Temmuz, Ağustos, Eylül Kayısı - Haziran, Temmuz, Ağustos Kiraz - Haziran Kırmızı erik - Ağustos Kivi - Aralık Malta eriği - Mayıs, Haziran Mandalina - Ekim, Kasım, Aralık Mürdüm eriği - Ağustos, Eylül Muz - Ekim, Kasım, Aralık, Şubat, Mart Nar - Kasım, Aralık, Ocak Portakal - Aralık, Ocak, Şubat Şeftali - Haziran, Temmuz, Ağustos Üzüm - Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım Yeşil erik - Nisan, Mayıs, Haziran

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