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Hangi ayda, hangi meyve tüketilmeli | Mevsimlere göre meyveler

Gdo ve birçok katkı maddesi sayesinde hangi besini ne zaman tüketmemiz gerektiğini bilemez olduk. Bu nedenle yazmış olduğum yazı, sizleri yönlendirme konusunda harika bir rota olacak.

19 Haziran 2019 Çarşamba 22:02
Hangi ayda, hangi meyve tüketilmeli | Mevsimlere göre meyveler

Tüketeceğiniz meyvelerin mevsimine dikkat etmeniz çok önemli. Katkısız ve doğal ürünler yemek için mevsimlerini takip etmelisiniz. 

Ahududu

ahududu hangi mevsimde olur

 - Temmuz

 

Armut

armut hangi mevsimin meyvesi

 - Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat

 

Ayva

ayva hangi mevsim meyvesi 

 - Aralık, Şubat

 

Çilek

çilek hangi mevsimde tüketilir

 - Mayıs

 

Dut

dut ne zaman yenir - hangi mevsimde

 - Mayıs, Haziran

 

Elma

elma hangi mevsimde tüketilir

 - Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 

 

Greyfurt

greyfurt hangi mevsimde tüketilmeli

 - Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat

 

İncir

incir hangi mevsimde tüketilmeli

 - Ağustos, Eylül

 

Karpuz

karpuz hangi mevsimde tüketilmeli

 - Temmuz, Ağustos, Eylül

 

Kavun

kavun hangi mevsimde tüketilmeli

 - Temmuz, Ağustos, Eylül

 

Kayısı

kayısı hangi mevsimde tüketilmeli

 - Haziran, Temmuz, Ağustos

 

Kiraz 

kiraz hangi mevsimde tüketilmeli

 - Haziran

 

Kırmızı erik

kırmızı erik hangi mevsimde tüketilmeli

 - Ağustos

 

Kivi

kivi hangi mevsimde tüketilmeli

 - Aralık

 

Malta eriği

malta eriği hangi mevsimde tüketilmeli

 - Mayıs, Haziran

 

Mandalina

mandalina hangi mevsimde tüketilmeli

 - Ekim, Kasım, Aralık

 

Mürdüm eriği

mürdüm eriği hangi mevsimde tüketilmeli

 - Ağustos, Eylül

 

Muz

muz hangi mevsimde tüketilmeli

 - Ekim, Kasım, Aralık, Şubat, Mart

 

Nar

nar hangi mevsimde tüketilmeli

 - Kasım, Aralık, Ocak

 

Portakal

portakal hangi mevsimde tüketilmeli

 - Aralık, Ocak, Şubat

 

Şeftali

şeftali hangi mevsimde tüketilmeli

 - Haziran, Temmuz, Ağustos

 

Üzüm

üzüm hangi mevsimde tüketilmeli

 - Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım

 

Yeşil erik

hangi meyve hangi mevsimde tüketilmeli

 - Nisan, Mayıs, Haziran

 

 

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 22:02
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