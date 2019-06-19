Hangi ayda, hangi meyve tüketilmeli | Mevsimlere göre meyveler
Gdo ve birçok katkı maddesi sayesinde hangi besini ne zaman tüketmemiz gerektiğini bilemez olduk. Bu nedenle yazmış olduğum yazı, sizleri yönlendirme konusunda harika bir rota olacak.19 Haziran 2019 Çarşamba 22:02
Tüketeceğiniz meyvelerin mevsimine dikkat etmeniz çok önemli. Katkısız ve doğal ürünler yemek için mevsimlerini takip etmelisiniz.
Ahududu
- Temmuz
Armut
- Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat
Ayva
- Aralık, Şubat
Çilek
- Mayıs
Dut
- Mayıs, Haziran
Elma
- Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart
Greyfurt
- Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat
İncir
- Ağustos, Eylül
Karpuz
- Temmuz, Ağustos, Eylül
Kavun
- Temmuz, Ağustos, Eylül
Kayısı
- Haziran, Temmuz, Ağustos
Kiraz
- Haziran
Kırmızı erik
- Ağustos
Kivi
- Aralık
Malta eriği
- Mayıs, Haziran
Mandalina
- Ekim, Kasım, Aralık
Mürdüm eriği
- Ağustos, Eylül
Muz
- Ekim, Kasım, Aralık, Şubat, Mart
Nar
- Kasım, Aralık, Ocak
Portakal
- Aralık, Ocak, Şubat
Şeftali
- Haziran, Temmuz, Ağustos
Üzüm
- Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım
Yeşil erik
- Nisan, Mayıs, Haziran
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