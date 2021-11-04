Turşu sezonu başladı. Turşu yemenin faydaları nelerdir?

Özellikle pandemi döneminde hayli ilgi gören turşu, yeni sezonuna da yoğun talep altında başladı.

Esnaf, birçok insanın gerek sağlık ve gerekse lezzet için bolca tükettiği, suyunu içtiği turşuları yeni sezon için hazırlandı. Haziran ayından itibaren kurulmaya başlanan çeşit çeşit turşular tezgâhta yerini aldı. Özellikle pandemi döneminde yüksek talep gören turşular için dükkânlardaki yoğunluk kaldığı yerden devam ediyor.



Eskişehir’de uzun zamandır ev yapımı turşu satışı yapan esnaf, son haftalarda yoğun taleple karşı karşıya kaldıklarını belirtti. İnsanların artık evlerinde turşu kurmak yerine satın aldığını belirten esnaf, “Haziran ayında başlayan üretimler tamamlandı. Yıl boyu satılacak turşular şuanda hazır vaziyette depolarda bekliyor. Yeni sezonun da yoğunluğu başladı. Havaların soğumasıyla talepler de arttı. Yaklaşık iki haftadır yoğunluk var. İnsanlar artık evlerinde pek turşu kurmuyor. Bizim gibi ev yapımı turşu satan yerlerden alıyorlar. Özellikle turşu suyuna da talep var. Pandeminin başından beri artarak devam eden bir talep söz konusu. Bu durumun yeni sezonda da artmasını bekliyoruz. Birçok farklı turşu çeşidini itina ile hazırladık. Turşu suyuna çok talep var. Burada bardakla alanlardan ziyade eve götürmek için şişeye isteyenler de çoğaldı” dedi.

Turşu yemenin faydaları nelerdir?

- Bağışıklık sistemini önemli oranda destekler.

- Birçok farklı dış zararlıya karşı vücudu koruma altına alır.

- Kan şekerini dengede tutar.

- Kilo kontrolünü destekler.

- Dengeli şekilde ve sağlıklı biçimde kilo kaybı olanağı verir.

- Kas kramplarına iyi gelir.

- Kanserden korunmaya yardımcı önemli kaynaklar bulundurur.

- Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu bir etki sağlar.

- Bağırsakların düzenli çalışmasında oldukça etkilidir.

- Sindirim sistemini rahatlatır ve iyileştirir.