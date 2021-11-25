Turşu yapımında tuz miktarı çok önemli bir etkendir. Aksi taktirde tuz az kullanılırsa turşu suyunda sümüksü bir kıvama ve salyalanmaya neden olur

Turşu neden bozulur?

Turşular farklı farklı sebeplerden bozulur. Turşuyu yaparken kabımızın en üstüne yeteri kadar su koymadığımızda turşumuz açıklıkta kalınca bu tarz küflenmeler-bozulmalar olur. Turşumuzu tam bastıramayıp dışarıdaki havayla temas etmişse; genelde beyaz bir küf şeklinde bozulur.

Kötü bir şey değildir: üstündeki beyaz küfü atıp altında kalan temiz turşuyu tüketebilirsiniz.

Eğer turşunuzun üstünde mavi renkli ve gri renkli küflenmeler olmuşsa bundan uzak durun, atın. Bu tarz turşular mikrop üretmiş demektir.

Turşu neden yumuşak olur?

Kullandığınız meyve ve sebzelerin çok fazla ham olmasından kaynaklanabilir. Çünkü malzememizin fazla ham olması, içindeki belirli bakterileri yetiştiremediğinden dolayı. Bir diğer sebep de eğer üzerinde küf oluşur ve bu küf alt tabakaya da bulaşırsa turşunun yumuşamasına sebep olur.

Diyette turşu yenir mi?

Ancak turşunun insan vücuduna tahmin edilenden çok daha fazla faydası bulunur. Aynı zamanda turşu, kalori bakımında da düşük bir değere sahiptir. Bu nedenle kilo verme sürecinde olan ve vücudunun sağlıklı çalışmasını isteyen herkes diyette rahatlıkla turşu yiyebilir.

Hamilelikte turşu yemek

Turşu hamile kadınların en çok aşerdiği gıdalardandır. Herhangi bir sorun olmadığı sürece az miktarda turşu yemek ya da turşu suyu içmekte sıkıntı yoktur. Turşu yağ ve kolesterol içermez. Abartmadığınız sürece turşu size ve bebeğinize zarar vermez.