Turşu kavurması tarifi, nasıl yapılır?
Karadeniz’in vazgeçilmez lezzetli mezelerinden.
Karadeniz’in vazgeçilmez lezzetli mezelerinden. Çay saatlerinde ikram edebilirsiniz ya da yemeklerin yanında tüketebilirsiniz
Malzemeler
- Karışık turşu
- 2 adet orta boy soğan
- 2-3 kaşık sıvı yağ
- Tuz
Yapılışı
Turşuyu öncelikle yıkıyoruz. Daha sonra ufak parçalar olacak şekilde doğruyoruz. 2 adet soğanımızı doğrayıp yağ koyduğumuz tenceremiz de kavuruyoruz. Pembeleşen soğanların üzerine doğradığımız turşumuzu ilave ediyoruz. Yaklaşık 20 dakika kısık ateşte kavuruyoruz. Afiyet olsun.