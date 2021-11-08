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Kadın - Aile Turşu kavurması tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Turşu kavurması tarifi, nasıl yapılır?

Karadeniz’in vazgeçilmez lezzetli mezelerinden.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 23:26:00 - 2021-11-08 23:27:19
Turşu kavurması tarifi, nasıl yapılır?

Karadeniz’in vazgeçilmez lezzetli mezelerinden. Çay saatlerinde ikram edebilirsiniz ya da yemeklerin yanında tüketebilirsiniz

Malzemeler

  • Karışık turşu
  • 2 adet orta boy soğan
  • 2-3 kaşık sıvı yağ
  • Tuz

Yapılışı

Turşuyu öncelikle yıkıyoruz. Daha sonra ufak parçalar olacak şekilde doğruyoruz. 2 adet soğanımızı doğrayıp yağ koyduğumuz tenceremiz de kavuruyoruz. Pembeleşen soğanların üzerine doğradığımız turşumuzu ilave ediyoruz. Yaklaşık 20 dakika kısık ateşte kavuruyoruz. Afiyet olsun.

 

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