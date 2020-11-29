  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Turşu kavanozu ile soygunu engelledi! Soyguncu pişkince tebrik etti
Gündem

Turşu kavanozu ile soygunu engelledi! Soyguncu pişkince tebrik etti

Adana'da parfüm alma bahanesiyle girdiği markette kasiyere ekmek bıçağı gösterip kasayı açmasını isteyen soyguncu, market çalışanının fırlattığı 'turşu kavanozu' ile engellendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:01:00 - 2020-11-29 16:19:04

Adana’da, parfüm alma bahanesiyle girdiği markette kasiyere ekmek bıçağı gösterip, kasayı açmasını isteyen Caner Aydın (28), market çalışanı Ercan T.’nin (42) attığı turşu kavanozunun başına isabet etmesiyle panikleyip, kaçtı. Polisin yakaladığı Aydın ifadesinde, ''Paraya ihtiyacım vardı. Markete girip, kasadaki kadına bıçak gösterip, 50 lira istedim. Başıma kavanoz isabet edince de market çalışanını tebrik edip, olay yerinden kaçtım'' dedi.

Olay, geçen 21 Kasım’da, saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Adalet Caddesi’ndeki markette meydana geldi. Yüzünde cerrahi maskesi bulunan, kapüşonlu kıyafet giymiş 1 kişi, girdiği marketteki raftan bir parfüm alıp, kasaya geldi. Şüpheli, parfümün parasını ödediği sırada ceketinin içerisinden çıkardığı ekmek bıçağını kasiyer Nur Sima Y.’ye (20) doğrultarak, kasayı açmasını istedi. Nur Sima Y., kasayı açmayınca şüpheli, kasiyerin üzerine yürüdü. Bunun üzerine Nur Sima Y., eliyle kasadan destek alıp, ayaklarıyla şüpheliyi uzak tutmaya çalıştı.

Başına turşu kavanozu isabet edince kaçtı

Markette görevli Ercan T. ise elindeki paspas ile cam bölmenin arkasından soyguncuya müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ercan T.'nin, market rafından alıp, fırlattığı turşu kavanozu, soyguncunun başına isabet etti. Başından yaralanan soyguncu, marketten kaçarak sokakta izini kaybettirdi. Korkarak şoka giren kasiyer Nur Sima Y.’yi, market çalışanları sakinleştirdi. Yaşananlar, markette bulunan güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Şüpheli yakalandı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Market ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Caner Aydın olduğunu belirledi. Polis, marketten çıktıktan sonra olayda kullandığı bıçağı Seyhan Nehri’ne atan şüphelinin, dolmuşla önce babaannesinin evine gittiğini, ardından da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’ndeki eve gittiğini belirledi. Şüpheli, evine düzenlenen baskında yakalanıp, gözaltına alındı.

Soyguncu, market çalışanını tebrik etti

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheli Caner Aydın’ın, ifadesinde, “Paraya ihtiyacım vardı. Olay günü arkadaşlarımdan borç para alarak, içki içtim. Daha sonra markete girip, kasadaki kadına bıçak gösterip, 50 lira istedim. Başıma kavanoz isabet edince de market çalışanını tebrik edip, olay yerinden kaçtım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caner Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Belediyedeki milyonluk vurgun ortaya çıktı! AK Parti harekete geçiyor
Siyaset

Belediyedeki milyonluk vurgun ortaya çıktı! AK Parti harekete geçiyor

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde hayali ilahe ile yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yapıldığı ortaya çıkmıştı. AK..
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak
Aktüel

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bin öğrenci alımı yapılacağını bildirdi.
Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu
Ekonomi

Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu

Çeşitli vergi ve harç tutarlarında, yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 artışa gidilecek.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay