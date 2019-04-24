MARDİN (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bizim deniz, kum, güneşten çok daha fazla kültürel arası mirasa hizmet edecek binlerce tarihsel yerimiz var. Onun için tüm çabamızı turizm için harcayıp mümkün olduğunca maksimum Türk vatandaşına Mardin'imizi göstermemiz ve gezdirmemiz lazım." dedi.

Vali Mustafa Yaman, TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, yönetim kurulu üyeleri ve turizm acenteleri yetkililerinin katılımıyla TÜRSAB'ın GAP gezisi programı kapsamında bir otelde etkinlik düzenlendi.

Yaman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Mardin'de yılın ilk çeyreğinde hedeflerinin üstüne çıktıklarını, 720 bin yatılı turist ağırladıklarını belirterek, bu yıl hedeflerinin 5,5 milyon turist olduğunu söyledi.

Bölgede başlayan huzurla birlikte görevlendirildiği Mardin Büyükşehir Belediyesinde 2,5 yıllık görev süresince unutulan ve unutulmaya yüz tutmuş etkinlik, şenlik ve festivalleri gün yüzüne çıkardıklarını dile getiren Yaman, şöyle devam etti:



"Terörle iyi bir mücadele yaptık, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde. Bu operasyonlardan sonra başta Mardin olmak üzere bölgede huzur başladı. Şehrin tek sıkıntısı yatırım. İnşallah buna da çözüm bulacağız. Yatırımcıları buraya çağırıyoruz. Geldiklerinde biz de onlara her konuda yardımcı olacağız."

Bağlıkaya da kentin tarih boyunca hep var olduğunu dile getirerek, Mardin'in yüzlerce uygarlığın izlerini taşıdığını kaydetti.

Türkiye için turizmin çok önemli olduğunu ifade eden Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Turizm, cari açığımızın yarısından fazlasını kapatan bir döviz girdisi sağlıyor. İç turizm olmadığı bir yerde dış turizm olmuyor. Önce bu bölgelerde iç turizm hareketliliğini en üst seviyelere çekip ondan sonra da yavaş yavaş yabancı misafirlere doğru pazarlarımızı kaydırmamız gerekiyor. Deniz, kum turizmiyle ilgili Türkiye'nin tanıtımla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Bizim deniz, kum, güneşten çok daha fazla kültürel arası mirasa hizmet edecek binlerce tarihsel yerimiz var. Onun için tüm çabamızı turizm için harcayıp mümkün olduğunca maksimum Türk vatandaşına Mardinim'izi göstermemiz ve gezdirmemiz lazım. Dizilerin, kliplerin önemine burada bir kez daha vurgulamak lazım, özellikle Mardin üzerinde bunlar çok öne çıkan bir şey."



