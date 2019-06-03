TÜRSAB’dan tüketiciye “güvenli tatil” filmi TÜRSAB, ‘Güvenli Tatil’ adıyla sahte faaliyetlerle tüketicilerin tatil öncesi ve sonrasında yaşadığı sorunların minimuma indirilmesi için rehber bir film hazırladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), ‘Güvenli Tatil’ adıyla sahte faaliyetlerle tüketicilerin tatil öncesi ve sonrasında yaşadığı sorunların minimuma indirilmesi için rehber bir film hazırladı. Tüketicilerin uyarıldığı filmde, TÜRSAB Hukuk Başdanışmanı Av. İlker Ünsever, video süresince hassasiyet gösterilmesi gereken konular hakkında tüketiciye açıklamalarda bulundu.

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