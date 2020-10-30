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Ekonomi TÜRSAB'dan İzmir depreminin yaralarını sarmak için destek çağrısı
Ekonomi

TÜRSAB'dan İzmir depreminin yaralarını sarmak için destek çağrısı

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşabilmek temennisiyle, TÜRSAB olarak bütün paydaşlarımızı destek olmaya davet ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 19:58:19 -
TÜRSAB'dan İzmir depreminin yaralarını sarmak için destek çağrısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), merkez üssü İzmir Seferihisar olan depremin ardından bölgede yaraları sarmak amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın koordinasyonunda, turizm paydaşlarının el ele vereceği bir destek kampanyası başlattı.

TÜRSAB açıklamasında, kampanyanın, yaşanan üzücü afet sebebiyle evlerini kaybeden vatandaşların konaklayabilmesi adına hizmet verecek olan bir destek hareketi olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşabilmek temennisiyle, TÜRSAB olarak bütün paydaşlarımızı destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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