TÜRSAB Yüksek İstişare Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, 54. dönem Turizm Bakanı ve eski TÜRSAB Başkanı Bahattin Yücel, TÜRSAB Onursal Başkanı Talha Çamaş, eski Başkanlardan Muktedir Ballı, Turizm ve Seyahat Acenteleri Vakfı (TURSAV) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurtoğulları, geçmiş dönemlerde TÜRSAB Genel Sekreterliği görevinde bulunan Çetin Gürcün, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkan Yardımcısı Ali Güreli ve turizm sektörünün deneyimli isimlerinin katılımıyla oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren seyahat acentelerinin karşı karşıya kaldığı büyük zorluklar ve çözüm önerilerinin gündemi belirlediği toplantıda, yurt içi ve yurt dışı paydaşların da destekleriyle izlenmesi gereken yol haritasına ilişkin görüşmeler yapıldı.





- "Artık sektör yüklerini taşıyamaz durumda"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2018 yılındaki yönetmelik dahilinde oluşturulması gereken bir kuruldu. Yasa çalışmaları sebebiyle biraz ertelemek durumunda kalmıştık. Ardından da pandemi süreci gelince bugüne kadar geldik. Artık sektör yüklerini taşıyamaz durumda. Dolayısıyla biz hem eski Bakanımız ve geçmiş dönemlerde görev almış başkanlarımız hem de mesleği bırakmış tecrübeli meslek büyüklerimizin yer aldığı Yüksek İstişare Kurulu’nu oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kurul üyelerinin tavsiyelerini, önerilerini ve olaylara bakışını dinleyerek yararlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Bağlıkaya, "Katılımcılarımız, çözüm önerilerini bizlerle paylaştı. Biz de notlarımızı aldık. Bilgilendirme toplantısıydı aynı zamanda bu. Bu süreci aile içinde bütün detaylarıyla, olması gerektiği gibi değerlendirdik ve değerlendirmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konu başlıklarına yönelik de bilgilendirmelerde bulunan Bağlıkaya, "Uluslararası mütekabil olan kurumlarla ilişkilerimizin geliştirilmesi, yurt içinde üyelerle olan iletişimin daha fazla geliştirilmesi, kamu ile ilişkilerin daha yakın hale getirilmesi konusunda tavsiyeler aldık. Bizim de mutabık olduğumuz bu çerçevede bundan sonraki süreci yürüteceğiz." yorumunu yaptı.





- "Seyahat acentelerinin bir röntgenini çekmiş olacağız"





54. Dönem Turizm Bakanlığı görevini üstlenmiş olan eski TÜRSAB Başkanlarından Bahattin Yücel de şunları kaydetti:

"Genel olarak turizm ve özellikle seyahat acentelerinin konumu üzerinde konuştuk. Sanıyorum buradaki ortaklaşa kararlaştırılan konuların başında bir hasar tespiti yapılması gerekiyordu. TÜRSAB yönetimi bir çalışma yapacak. Önemli kuruluşların da desteğiyle seyahat acentelerinin bir röntgenini çekmiş olacağız. Yarattıkları cirolar ve istihdam, elde ettikleri döviz gelirleri, şu andaki ve önümüzdeki döneme yönelik beklentilerine ilişkin bir çalışma olacak. Bu araştırmadan çıkan sonuçlara göre yönetim, bir plan hazırlayacak. Seyahat acenteciliği mesleği son yıllarda bir gerileme içerisindeydi ve pandemi süreci de bu durumu hızlandırdı. Özellikle dijital teknolojiyi kullanan şirketler öne çıkmaya başladı. Bununla ilgili bir rapor ortaya çıktıktan sonra bu rapor kamuoyu ve kamu yönetimi ile paylaşılacak. Pandeminin yarattığı hasarın yanı sıra seyahat acentelerinin beklentilerini de bu raporla birlikte görmüş olacağız.

Kültür ve Turizm Bakanı, mesleğin içerisinden geldiği için onun bakış açısıyla mesleğin genel çıkarlarının savunulması adına bir çelişki var. Bu çelişkinin giderilmesi gerekiyor. Tabii ki kamu yönetimi çok önemli ama meslek kuruluşunun temsil ettiği dinamikler de çok önemli. Sayın Bakanın bu konuya meslek kuruluşlarının dinamikleri açısından bakması ve değerlendirmesi açısından yarar var."





- "TÜRSAB'ın varlığı Türk turizmi için çok önemli"





TÜRSAB Onursal Başkanı Talha Çamaş ise oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bazı katılan arkadaşlarımızın gelişmelerle ilgili tam bilgi sahibi olmadıkları ve bu toplantıda da hakikaten derinlemesine bilgilendiklerini bir kere söyleyeyim. İkincisi tüm katılımcılar, bu sektöre değişik dönemlerde çok önemli hizmetler vermiş ve bu sektörün gelişmesinde önemli roller üstlenmiş kişiler olduğu için her birinin söylediği hem deneyimlere dayanıyor hem de bu sektöre olan inançlarına dayanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının içeriğine değinen Çamaş, şunları aktardı:

"Herkes hemfikirdi nihai konuda. O da TÜRSAB'ın varlığının Türk turizmi için çok önemli olduğu. Kamu yönetimi adına Turizm Bakanlığı'nın TÜRSAB'la birlikte hareket ettiği takdirde hem bu mevcut dönemden daha hızlı çıkılmasını hem de konulan hedeflere gerçekçi olarak ulaşılabilmesinin mümkün olacağını, bu konuların taraflarca kabul edilip bazı yanlış anlamalar diye isimlendirdiğimiz durumların ortadan kalkmasını ve bu durumun üst düzey yöneticiler arasında mesele olmaktan çıkıp esas olanın sektörün yarınına bakması konusundaki fikir birliğimiz toplantının verimli geçmesini sağladı." ifadelerini kullandı.





- "Birlik ve beraberlikle çözüm bulunmalı"





Eski TÜRSAB Başkanlarından Muktedir Ballı, seyahat acentelerinin zorluklar içerisinde olduğunu, buna birlik ve beraberlikle çözüm bulunması gerektiğini aktararak, "Sayın Bakanla bizim aramızdaki iletişim; daha canlı, daha sıcak ve daha iyi olmasını sağlamak şeklinde olmalı. Arkadaşlarımızın ortak görüşleri de bu çerçeve içerisinde." değerlendirmesinde bulundu.

TURSAV Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurtoğulları da şunları kaydetti:

"Uzun bir aradan sonra arkadaşlarımızla tekrar bir araya geldik. Oldukça da verimli geçti. Çok zor dönemlerden geçiyoruz. Meslektaşlarımıza nasıl faydalı olabiliriz, bunun görüşlerini paylaştık. Bazı sonuçlar aldık. Başkan, bu sonuçları inşallah yakın zamanda yürürlüğe koyacaktır. İstanbul dışından gelen arkadaşlarımız da bize katıldı. Sektör çok zor günlerden geçmekte. Ben 55 yıllık meslek hayatımda hiç bu kadar zor günler görmedim. Ama inanıyorum ki çok zor günlerden geçmiş olan sektör bunun da üstesinden gelecektir."

TÜRSAB Yüksek İstişare Kurulu toplantıları, daha geniş katılımlarla ilerleyen dönemlerde de devam edecek.