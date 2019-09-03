TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Perçin: "Milyonları Batı Akdeniz’de ağırlıyoruz"

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin bir yıllık Başkanlık dönemi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Perçin, bir yıllık süre içerisinde öncelikle üyelere iyi bir hizmet vermek amacıyla Kaş’ta temsilcilik ofisinin açıldığını, Kemer’deki alan temsilciliğin de faaliyette olduğuna dikkat çekti.

Batı Antalya olarak inanılmaz derecede ören yeri zenginliği, alternatif turizm noktasına sahip olduklarını dile getiren Başkan Perçin, Antalya geneline şu anda kadar 10 milyonu aşkın turistin geldiğini ve bu rakamın yüzde 40’lık bölümünü Batı Akdeniz’de ağırladıklarını söyledi. Başkan Rıza Perçin, TÜRSAB seçimlerinde Firuz Bağlıkaya’yı desteklediklerini de belirtirken, TÜRSAB Batı Antalya BTK Başkanlığı’na tekrar aday olduğunu da söyledi.

"Bir yıl içerisinde 500’ün üzerinde denetim"

Bir yıl içerisinde 500’ün üzerinde denetim gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Perçin, denetimlerin sürdüğüne de dikkat çekerek, “Bu konu oldukça önemli. Şu ana kadar faaliyet ve yol denetimi gibi 500’ün üzerinde denetim yaptık. TÜRSAB Yasamız şu ana kadar çıkmış olsaydı, şu soru ile karşı karşıya kalmazdık. Kişiler artıyor, turizm gelirleri niye düşüyor? Niye düşüyor? Herkes tur satıyor, herkes transfer yapıyor. O yüzden örneğin TÜRSAB üyesi olarak biz 50 dolara satıyorsak, karşı tarafta 20 dolara satılıyorsa aradaki 30 dolar kayıp turizmin gelirine yansımaktadır. Biz bu kaybın önüne geçmek için yoğun denetimlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz” dedi.

"Üyelerimize iyi bir hizmet vermek adına çalışıyoruz"

Yaklaşık bir yıldan bu yana görevlerinin başında olduklarını dile getiren Perçin, “Göreve geldiğimizde bölgemizde bir BTK yoktu. Yaptığımız çalışmalar ile TÜRSAB’ın Batı Akdeniz Temsil Kurulunu yeniden canlandırdık. Ofisimiz yoktu, sekretaryamız yoktu. İlk üç ayımız bunu oluşturmakla geçti. Kaş’ta ileri gelen arkadaşlarla birlikte, onların da yardımı ile bitlikte Kaş’ın en güzel yerinde güzel bir binada ofisimizi kurduk. Genel Merkezimizle birlikte ve bölgemizdeki arkadaşlarımız ile birlikte çok güzel bir ofise sahip olduk. Yönetim Kurulu toplantı odalarımızın yanında binamızın hemen alt katından 60 kişilik bir eğitim merkezi oluşturduk. Merkezimiz Kaş’ta ancak seçimde söz verdiğimiz gibi biz bununla kalmayıp Kemer’de de bir alan temsilciliği açtık. Şu anda yürürlükte. Tüm evraklarımız buradan merkezimize ivedi bir şekilde ulaşıyor, onaylanıyor ve tüm üyelerimizin işleri hızlı bir şekilde görülüyor” ifadelerinde bulundu.

Yönetim Kurulu ile çok uyumlu bir şekilde çalıştıklarına da dikkat çeken Perçin, “Şu anda yönetimimiz bölgemiz alanında eşit sayılar ile temsil ediliyor. İki tane Kemer’den, iki tane Kaş’tan ve iki tane de Kalkan’dan yönetim kurulu üyemiz var. Uyum içinde çalışmalarımızı sürdürürken, toplantılarımız dışında bölgemizde gerçekleşen her türlü etkinlikte de yerimizi alıyoruz. Toplantılarımızı sadece bir bölgede değil, bölgemizin tüm alanlarında gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

"Motivasyon gezileri devam edecek"

Üyelere motivasyon gezileri yaptıklarını bunun yanı sıra düzenledikleri yemekler, kahvaltılar ile üyeler ile sık sık bir araya gelerek çözüm önerileri ve görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Perçin, "Üyelerimiz geçtiğimiz yıllarda görmedikleri uygulamaları gördüklerini iletiyorlar bizlere. Hep beraberiz. Bir aile gibi olduk. Artık Kaş’taki bir acenteci, Kemer’dekini, Kemer’deki Kalkan’daki acenteciyi çok iyi tanıyor. Motivasyon gezilerimize sezon başında İzmir programı ile başlamıştık. Şimdi de sezon sonu ekim ayı içerisinde henüz belli olmayan farklı bir bölgeye üç-dört günlük bir program yapacağız. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor" diye belirtti.

Batı Antalya olarak inanılmaz derecede ören yeri zenginliğine sahip olduklarını dile getiren Perçin, Antalya geneline şu anda kadar 10 milyonu aşkın turistin geldiğini ve bu rakamın yüzde 40’lık bölümünü Batı Akdeniz’de ağırladıklarını söyledi. Başkan Perçin “Batı Antalya olarak inanılmaz derecede ören yeri zenginliğine sahibiz. Bu zenginlikler arasında dünyanın görmek için akın ettiği St.Nicolaus, Noel Baba, Likya Yolu, Phaselis, Patara, Xhantos, Olympos gibi yerleri sayabilirim. Bu bölgeler yılda her biri yaklaşık 500 bin ziyaretçi alıyor. Bu sayı yeterlimi dersek, bence yetmez. Buraları dünya mirası. Herkes tarafından da biliniyor. Antalya geneline şu anda kadar 10 milyonu aşkın turist gelmiş durumda. Bu rakamın yüzde 40’lık bölümünü bölgemizde ağırladık. Bölgemiz sadece ören yerleri ile değil aynı zamanda alternatif turizmin de önemli bölgelerinden bir tanesi. Yat turları, Olympos Teleferik, yayla turları, gastronomi turları ile oldukça zengin bir bölgeyiz” dedi.

"Bölgeye katkımızı devam ettireceğiz"

Bölgede yer alan iş adamı arkadaşı Musa Taşkın ile birlikte, her şeyi devletten beklememek adına Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun özel ricası ile Demre’de bulunan Likya Uygarlıkları Müzesi’ne, 90 bin TL tutarında 10 kişilik bir adet Buggy Golf arabası bağışında bulunduklarını da ifade eden Perçin, “ Elimizi bu konuda taşın altına soktuk. Bundan sonra ihtiyaç halinde bir tane alabiliriz dedik. Onun sözünü de verdik. Geçtiğimiz günlerde Likya Uygarlıkları Müzesi’ne gittim. Önceleri ulaşım zor olduğu için müzeye gidilmiyordu. Gördük ki bu aracın alınması ve transferlerin rahatlaması ile bu sayı artmış. Bu da bizi çok memnun etti” şeklinde konuştu.

TÜRSAB Batı Antalya BTK olarak tanıtım çalışmaları ve fuar tanıtımları konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Perçin “Geçen yılki fuarlarda bölgemiz adına daha önce hiç katılım olmadığını görüp bu konuya ağırlık verdik. Batı Akdeniz TÜRSAB BTK olarak bütün fuarlarda yerimizi aldık. İzmir ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizde düzenlenen bütün turizm fuarlarına katıldık. Yurt dışı fuarlara da katılımlar sağladık. Bundan sonra da katılmaya devam edeceğiz. Bunun ilk ayağı olan ve 4-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Londra WTM Turizm Fuarına da TÜRSAB Genel Merkezimiz ile katılım sağlayacağız. Bölge olarak orada olacağız. Bu arada İstanbul’da 2020 yılında düzenlenecek olan dünyanın en önemli turizm fuarlarından birisi olan EMİTT’E de katılım sağlayacağız. Bu yıl EMİTT’te TÜRSAB standımız dışında, sayın valimizin de direktifleri doğrultusuna daha kompakt ve geniş bir alanda doğudan batıya uzanan bir Antalya standı içinde de Batı Akdeniz TÜRSAB olarak yer almayı planlıyoruz” dedi.

"Başkan Firuz Bağlıkaya’yı destekliyoruz"

TÜRSAB Merkezi ile uyum içerisinde olduklarını belirten Perçin, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın bir dediklerini iki etmediklerini söyledi. Perçin, "Hiçbir zaman bizleri kırmadılar. Önümüzdeki dönem TÜRSAB’da bir seçim olacak. Sayın Başkan Firuz Bağlıkaya’nın tekrar aday olacağını düşünüyorum. Başkanımız yaklaşık bir buçuk yıldan görevde. Bu süre içerisinde inanılmaz önemli işler yaptı. İşlerimiz yürüyor ve daha çok kurumsallaştık. Başkanımızın kesinlikle arkasındayız. Bir dönem daha başkanımız Firuz Bağlıkaya devam etmeli” dedi.

Başkan Perçin, ayrıca kendisinin de TÜRSAB Batı Antalya BTK Başkanlığı seçimi için tekrar başkan adayı olacağını ifade ederek, "TÜRSAB’ın Batı Akdeniz Temsil Kurulu başkanlığına bu dönem de adayım. Bir yılda yaptığımız çalışmalar ortada. Yoğun bir şekilde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bu konuda enerjimiz ve bilgi birikimimiz var” diye konuştu.