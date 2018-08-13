TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 32 milyar döviz girdisi bekliyoruz

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olarak, Türk lirasındaki değer kaybı, kur artışları ve turizmle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cari açığın finansmanına en büyük katkı veren sektörlerden birinin turizm olduğunu söyleyen Bağlıkaya, "Bu yıl turizmin katkısı yüzde 50 olacaktır" dedi. Bağlıkaya, "Turizm hareketinde geçen seneye göre yüzde 30 artış var. 32 milyar dolar döviz girdisi bekliyoruz. 40 milyon turist hedefini 2017'den beri telaffuz ediyoruz, negatif bir şey olmazsa 40 milyon turist hedefi yakalanacaktır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE OPERASYON YAPILIYOR'

Bağlıkaya, dövizde yaşanan hareketlilikle ilgili, "Kur artışları, herhangi bir ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir. Türkiye'ye şu anda bir operasyon yapılıyor" ifadesini kullandı.