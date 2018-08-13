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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 32 milyar döviz girdisi bekliyoruz

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, cari açığın finansmanına en büyük katkı veren sektörlerden birinin turizm olduğunu belirterek, "Turizm hareketinde geçen seneye göre yüzde 30 artış var. 32 milyar dolar döviz girdisi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:03
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 32 milyar döviz girdisi bekliyoruz

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olarak, Türk lirasındaki değer kaybı, kur artışları ve turizmle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cari açığın finansmanına en büyük katkı veren sektörlerden birinin turizm olduğunu söyleyen Bağlıkaya, "Bu yıl turizmin katkısı yüzde 50 olacaktır" dedi. Bağlıkaya, "Turizm hareketinde geçen seneye göre yüzde 30 artış var. 32 milyar dolar döviz girdisi bekliyoruz. 40 milyon turist hedefini 2017'den beri telaffuz ediyoruz, negatif bir şey olmazsa 40 milyon turist hedefi yakalanacaktır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE OPERASYON YAPILIYOR'

Bağlıkaya, dövizde yaşanan hareketlilikle ilgili, "Kur artışları, herhangi bir ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir. Türkiye'ye şu anda bir operasyon yapılıyor" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:03
  1. TÜRSAB

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn28022 sa önce
    Evet bu ülkeye bir şeyler girecek hemide çok büyük artık girecek şeyin ne olacağı hayal gücü genişliğine bağlı. İyi bir şey olmayacığı kesin.
  • TozerTozer2 sa önce
    Başkan önündeki biri unutmuş, 32 değil 132 milyar dolardır girecek olan para.
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