Turp otu kavurması tarifi- Turp otunun faydaları

Turp otu Brassicaceae yani turpgiller familyasının bir üyesidir. Turp otu diğer adı Raphanus raphanistrum’dur.

Bu ot halk arasında eşek turpu, kızamık turpu, yabani turp, turpluk otu ya da eşek mancarı olarak bilinir.

Hardal otuna benzer bir görüntüsü vardır. Çiçekleri beyaz ya da açık sarı renktedir. Tohumu ise açık kahverengi renktedir.

Sapları diktir ve üzeri tüylerle kaplıdır. Boyu 30 – 60 santimetre arasında değişir.

Tadı rokaya benzer. Haşlanarak yenir. Fakat çiğ olarak tüketildiğinde tadı hafif acımsı ve baharatlıdır.

Turp otu sebze – meyve bahçelerinde, yol kenarlarında, tahıl tarlalarında ve kırlarda yabani olarak yetişir.

Özellikle narenciye ağaçlarının yakınlarında bolca bulunur.

Turp otu kumlu – tınlı ve kireçsiz toprakları sever. Asitli toprakların bitkisidir.

Turp otu ne zaman çıkar diye merak ediyorsanız turp otunun mevsimi sonbaharda başlar ve mayıs ayına kadar toplanabilir.

Turp otu kavurması naısl yapılır?

MALZEMELER

1 kg turpotu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1’er adet soğan ve havuç

1 çay kaşığı tozşeker

1 su bardağı sıcak su

Tuz, pulbiber

YAPILIŞI

Turpotunu temizleyip yıkadıktan sonra, tuzlu suda haşlayın. Süzüp soğutun ve ince kıyıp kenara alın. Zeytinyağını bir tencereye koyun. Yemeklik doğranmış soğan ve küp doğranmış havucu ekleyip kavurun. Üzerine kıyılmış turpotu, tozşeker ve tuz ilave edin. 5 dakika kavurup suyu ekleyin. Tamamen suyunu çekene kadar pişirin. Soğuduktan sonra pulbiberle süsleyerek servis yapın.