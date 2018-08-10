TÜROB’tan Bakan Ersoy’a beklenti raporu

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, turizm sektörü için en önemli beklentinin gelir artırıcı girişimlerin hızlandırılması olduğunu belirterek, özellikle gelir ve nitelikli misafir bakımından en önemli turizm segmentlerinden biri olan kongre turizmindeki girişimlerin artırılması gerektiğini kaydetti.

Bayındır, Yatırım Teşvik Sistemi’nin de revize edilmesi, teşviklerin yeni yatırım yerine yenileme amacıyla verilmesi gerektiğini kaydetti. Atatürk Havalimanı’nın kapatılma sürecinin bölgedeki otelleri olumsuz etkileyeceğine de işaret eden Bayındır, 3. havalimanı ile birlikte Atatürk Havalimanı’nın da faaliyetlerine devam edebileceğini bildirdi.