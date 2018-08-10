THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

TÜROB’tan Bakan Ersoy’a beklenti raporu

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) yönetimi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyarette TÜROB heyeti, Bakan Ersoy’a bir rapor sunarak, konaklama sektörünün kısa vadedeki beklentilerini aktardı.

10 Ağustos 2018 Cuma 11:07
TÜROB’tan Bakan Ersoy’a beklenti raporu

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, turizm sektörü için en önemli beklentinin gelir artırıcı girişimlerin hızlandırılması olduğunu belirterek, özellikle gelir ve nitelikli misafir bakımından en önemli turizm segmentlerinden biri olan kongre turizmindeki girişimlerin artırılması gerektiğini kaydetti.

Bayındır, Yatırım Teşvik Sistemi’nin de revize edilmesi, teşviklerin yeni yatırım yerine yenileme amacıyla verilmesi gerektiğini kaydetti. Atatürk Havalimanı’nın kapatılma sürecinin bölgedeki otelleri olumsuz etkileyeceğine de işaret eden Bayındır, 3. havalimanı ile birlikte Atatürk Havalimanı’nın da faaliyetlerine devam edebileceğini bildirdi.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 11:07
  1. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır
  2. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da tarlaya uçan otomobil yandı: 2 kişi yaralandı
    1. Bursa'da tarlaya uçan otomobil yandı:..
    2. Kırklareli’nde kaçak göçmen..
    3. 'Oynanan oyunların farkındayız'
    4. Dolar ne zaman düşer?
    5. Siyonist gazeteci duyurdu: İsrail..
    6. Avrupa Birliği hizmet ekonomisi olma..
    7. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    8. 9. sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır?
    9. HDP'li Barış Atay 'Allah' isminden..
    10. 8. sınıf nakil işlemleri 2018
    11. Büyükelçiler Konferansı Ankara ve..
    12. Yunanistan teröristlere sahip çıktı
    13. Lise nakil başvuru sonuçları ne zaman..
    14. AK Parti'den 52 devlet başkanına flaş..
    15. Almanlardan skandal manşet!
    16. Türkiye yeni göç dalgalarına gebe
    17. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    18. İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik..
    19. 2018 LGS ek kontenjan ve ikinci..
    20. Cunta avukatları FETÖ avukatı oldu
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    İŞKUR duyurdu! KPSS'siz alınacaklar
    İŞKUR duyurdu! KPSS'siz alınacaklar