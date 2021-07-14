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Spor Turnuvanın en iyi oyuncusu ve kalecisi seçilmişti! 5 yıllığına anlaşmaya varıldı
Spor

Turnuvanın en iyi oyuncusu ve kalecisi seçilmişti! 5 yıllığına anlaşmaya varıldı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain, milli İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı 5 yıllığına transfer etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 21:16:00 -
Turnuvanın en iyi oyuncusu ve kalecisi seçilmişti! 5 yıllığına anlaşmaya varıldı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), milli İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı 5 yıllığına transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Milan ile sözleşmesi sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsünde bulunan 22 yaşındaki Donnarumma ile 30 Haziran 2026'ya kadar mukavele imzalandığı bildirildi.

İtalya'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) kupaya uzanmasına üstün performansıyla önemli katkı sağlayan Gianluigi Donnarumma, turnuvanın en iyi oyuncusu ve kalecisi seçilmişti.

Profesyonel futbol kariyeri boyunca görev aldığı ve altyapısından yetiştiği Milan'da Donnarumma, 251 resmi maça çıkıp, 88 maçta kalesini gole kapattı.

 

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