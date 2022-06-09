TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirlik sınav tarihini açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 4 Temmuz 2022 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden alınacaktır.

İlk kez sınava katılacak adayların, TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte PTT veya kargo yolu ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava katılacak adayların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

İlk kez sınava girmek isteyen adayların, sınav başvuru dosyalarını yukarıda belirtilen son başvuru günü mesai saati bitimine kadar kargo veya PTT yolu ile “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mah. 2669. Sok. No: 19 Gölbaşı - Ankara” adresine göndermeleri gerekmektedir.

Tekrar sınava girecek adayların ise son başvuru günü saat 23.59’a kadar TEOS üzerinden sınav başvurusunu yapmış olmaları yeterlidir. Süresi içerisinde başvuru yapmayanlar sınava alınmayacaktır.

2022/2. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 20 - 29 Ağustos 2022

* İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 13 Haziran - 4 Temmuz 2022

* Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 27 Haziran - 18 Temmuz 2022

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