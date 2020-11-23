TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

ANKARA (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, "Kutsal ve meşakkatli mesleği yerine getiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, bu vesileyle Başöğretmen Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

Kartaloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kalkınmanın temel şartı olan eğitim ve öğretimin kalitesinin, bir toplumun dünya üstündeki yerini belirlediğini bildirdi.

Bir milletin modern ülkeler seviyesine erişebilmesinin, eğitimin bilimsel yöntemlerle yapılmasıyla mümkün olduğunu vurgulayan Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu yolda öğretmenlerimiz, en zor şartlarda bile ülkemizin her köşesine ulaşarak, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimsemektedir. Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimiz, aydınlanmanın ve gelişmenin neferidir. Bu kutsal ve meşakkatli mesleği yerine getiren öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, bu vesileyle Başöğretmen Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyorum."