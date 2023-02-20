Türktün, üstündün, neyden korktun? Canlı yayında depreme yakalanan Ümit Özdağ bakın nasıl besmeleye sarıldı!
Suriyeliler başta olmak üzere Arap kökenli vatandaşlara üstünlük taslayarak, kudretli bir görünüm sergileyen Ümit Özdağ, depreme canlı yayında yakalanınca korku dolu anlar yaşadı. Özdağ'ın o kudretli hallerinden eser kalmazken, çareyi besmeleye sarılmakta buldu.
Yeniakit.com.tr
Irkçı ifadelerle Suriyeli vatandaşlar başta olmak üzere ülkemize sığınan Arap kökenli vatandaşları ırkçı ifadelerle hedef göstren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay merkezli 6.4'lük depreme canlı yayında yakalandı.
Her fırsatta ırkçılık yaparak kendisini yücelten Özdağ, deprem karşısında aciz kaldı.
Deprem esnasında, Özdağ'ın Suriyeliler başta olmak üzere Arap kökenli vatandaşlara yönelik o kudretli duruşundan eser kalmadı.
Korkudan ne yapacağını şaşıran Ümit Özdağ, besmeleye sarıldı.
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