TURKSPORU’nun dokuzuncu sayısı Dergilik’te

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon: - “Sporun her alanında kendimizi bir kez daha kanıtladığımız bu yılın panoramasını çizerken Türk sporuna gönül veren her bir sporcumuzla gurur duyuyoruz. Biz de Turkcell olarak her zaman yanlarında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz.”