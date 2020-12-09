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Aktüel TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Sırbistan'da ödül aldı
Aktüel

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Sırbistan'da ödül aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:04:06 -
TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Sırbistan'da ödül aldı

BELGRAD (AA) - Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Sırbistan'ın en prestijli ödülleri arasında gösterilen Karic Kardeşler Ödülü'ne layık görüldü.

Uluslararası barış, iş birliği ve dostluğun pekiştirilmesi amacıyla Karic Vakfınca 23 yıldır kültür, sanat, bilim, iletişim, ekonomi ve insani yardım alanlarında verilen ödül, bu yıl Kaseinov'a takdim edildi.

Kazakistan'ın Belgrad Büyükelçiliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sınırlı bir katılımla gerçekleştirilen ödül törenine, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Azerbaycan'ın Belgrad Büyükelçisi Elnur Guliyev de katıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Kaseinov, ödülü Türk dünyasının yazar, sanatçı ve kültür insanları adına aldığını belirterek, "Gururluyum. Bu duygumu, Ankara'daki tüm arkadaşlarımla paylaşıyorum. Belgrad'da bir Türk dünyası insanı böyle bir ödüle layık görüldü." diye konuştu.

Dünya genelinde dayanışma, farklı kültür ve milletlerin birlikte yaşaması gibi olguların desteklenmesi amacıyla 1979'da ülkenin köklü ailelerinden Karic ailesi tarafından kurulan Karic Vakfı, 1998'den beri "Karic Kardeşler Ödülü" adıyla başarılı isimleri ödüllendiriyor.

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