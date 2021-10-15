Türkşeker yeni sezonda 100 bin ton şeker üretti
Türkşeker’in 2021-2022 kampanya döneminde üretime başlayan fabrikalarında üretilen şeker 100 bin tona ulaştı.
Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye’nin yıllık şeker ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 600 bin ton olduğu, Türkşeker’in, kampanya sonunda kendisine ayrılan kota kadar şeker üretmeyi hedeflediği duyuruldu. Açıklamaya göre Türkşeker, yeni dönemde yenilenen kurumsal kimliğine uygun, ihracat normları gözetilerek, üç dilde tasarlanmış yeni çuvalları kullandı.