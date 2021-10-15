  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkşeker yeni sezonda 100 bin ton şeker üretti
Ekonomi

Türkşeker yeni sezonda 100 bin ton şeker üretti

Türkşeker’in 2021-2022 kampanya döneminde üretime başlayan fabrikalarında üretilen şeker 100 bin tona ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 17:01:00 -
Türkşeker yeni sezonda 100 bin ton şeker üretti

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye’nin yıllık şeker ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 600 bin ton olduğu, Türkşeker’in, kampanya sonunda kendisine ayrılan kota kadar şeker üretmeyi hedeflediği duyuruldu. Açıklamaya göre Türkşeker, yeni dönemde yenilenen kurumsal kimliğine uygun, ihracat normları gözetilerek, üç dilde tasarlanmış yeni çuvalları kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
IMF de ‘yüzde 9’ dedi
Ekonomi

IMF de ‘yüzde 9’ dedi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun Ekim 2021 sayısını ‘Salgın Sırasında Toparlanma: Sağlık Sorunları, Arz Kesin..
Kavgada ikinci perde! Çok sert sözler
Gündem

Kavgada ikinci perde! Çok sert sözler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gazeteci Nagehan Alçı arasındaki kavgada yeni perdeye geçildi. Alçı bugünkü yazısında Özdağ'a yön..
Putin'den dünyayı sarsan sözler! 'Alarm durumundalar'
Dünya

Putin'den dünyayı sarsan sözler! 'Alarm durumundalar'

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, ülkesinin ABD'ye kıyasla 5 kat daha hızlı füzelere sahip olduğunu belirterek Silahlarının "alarm halin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay