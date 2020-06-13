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Ekonomi

TÜRKŞEKER hububat üretiminde de "sözleşmeli tarım" modelini uygulayacak

TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan: - "Anadolu'da birçok yerde bölge bölge dolaşarak bu sistemi anlatıyoruz. Sistemin özü şu, gerek çiftçimizin daha çok kazanacağı, mağdur olmayacağı gerek üreticimizin, sanayicimizin daha çok kazanacağı gerekse de vatandaşa hem en kaliteli hem de en uygun fiyata ürün temin etme hedefimiz var"

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:46:40 -
TÜRKŞEKER hububat üretiminde de "sözleşmeli tarım" modelini uygulayacak

BURSA (AA) - Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) Genel Müdürü Mücahit Alkan, hububat üretiminde uygulanacak "sözleşmeli tarım" modelini Bursa'da tanıttı.

Yenişehir'deki Sinan Paşa Külliyesi'nde kooperatif, kamu ve tarımla ilgili sektörlerin yöneticileriyle buluşan Alkan, "Sözleşmeli Üretim ile Çiftçimizin Yanındayız" başlığıyla gerçekleştirdiği sunumda pancardaki 100 yıllık sözleşmeli tarım modelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1 metrekare dahi ekilmemiş tarım arazisi kalmayacak" talimatından sonra hububat, ayçiçeği ve bakliyat gibi diğer ürünlerde de uygulayacaklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bu süreci hızlandırdıklarına dikkati çeken Alkan, şöyle konuştu:

"Anadolu'da birçok yerde bölge bölge dolaşarak bu sistemi anlatıyoruz. Sistemin özü şu, gerek çiftçimizin daha çok kazanacağı, mağdur olmayacağı gerek üreticimizin, sanayicimizin daha çok kazanacağı gerekse de vatandaşa hem en kaliteli hem de en uygun fiyata ürün temin etme hedefimiz var. Bu süreçte de en büyük hassasiyetimiz şu, maalesef piyasayı speküle eden birtakım kişiler, firmaların da bir an önce ortadan kalkıp hep beraber bu ülkenin üretiminin arttırılmasına yönelik bir hedefimiz var."

Tarladan rafa olan süreçte ortadaki birçok problemin kaldırılacağı sistemi kurduklarını dile getiren Alkan, "Bu sistemin inşallah 1-2 yıl içinde sektöre bir istikrar getireceğine, piyasada bu işi yapan firmaların da TÜRKŞEKER'in ortaya koyduğu bu modelle iş yapmaya başlayacağına inanıyoruz." dedi.

Uygulanmak istenen modelle kontrol mekanizması kurduklarını kaydeden Alkan, modelin Türkiye ve Türk çiftçisine büyük katkılar sağlayacağını inandığını sözlerine ekledi.

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