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Ekonomi Türkşeker, 1 ayda 1 milyon litre etil alkol üretti
Ekonomi

Türkşeker, 1 ayda 1 milyon litre etil alkol üretti

Türkşeker, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da kamu hastaneleri başta olmak üzere, kolonya ve dezenfektan üreticilerine 7/24 destek verilmeye devam edecek - Şirket, yıl sonuna kadar toplam 5 milyon litre etil alkol üretecek

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:49:53 -
Türkşeker, 1 ayda 1 milyon litre etil alkol üretti

İSTANBUL (AA) - Türkşeker, 15 Eylül tarihinde başlayan 2020 kampanya dönemi kapsamında 12 Ekim 2020 itibarıyla Eskişehir alkol fabrikasında 1 milyon litre etil alkol üretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkşeker tarafından, koronavirüs ile mücadele sürecinde kamu hastaneleri başta olmak üzere, kolonya ve dezenfektan üreticilerine 7/24 destek verilmeye devam edilecek.

Bu çerçevede, Eskişehir alkol fabrikasında, 15 Eylül tarihinde başlayan 2020 kampanya döneminde 12 Ekim 2020 itibarıyla yaklaşık 1 aylık süreçte 1 milyon litre etil alkol üretildi.

Şirket, içinden geçilen zor dönemde etil alkol talebini karşılamak ve sağlık kuruluşları ile dezenfektan üreticilerinin ihtiyaç duydukları etil alkolü üretmek için, üst düzey koruyucu önlemler ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulan üretim modeliyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkşeker, yıl sonuna kadar toplam 5 milyon litre etil alkol üretecek.

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