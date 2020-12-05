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Aktüel Türkşeker: Fabrikaların kapatıldığı ve ithalat yapıldığı iddiaları asılsız
Aktüel

Türkşeker: Fabrikaların kapatıldığı ve ithalat yapıldığı iddiaları asılsız

Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan yapılan açıklamada, özelleştirilen fabrikaların asgari 5 yıl süre ile pancardan şeker üretimine devam etme zorunluluğu bulunduğu da hatırlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 15:43:18 -
Türkşeker: Fabrikaların kapatıldığı ve ithalat yapıldığı iddiaları asılsız

İSTANBUL (AA) - Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), şeker fabrikalarının kapatıldığı ve şeker ithalatı yapıldığı iddialarına ilişkin, "2018 yılında 10 şeker fabrikası özelleştirilmiş olup, bu fabrikaların tamamı pancar ve şeker üretim faaliyetlerine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Türkşeker'den yapılan açıklamada, sosyal medyada çeşitli hesaplarda şeker fabrikalarının kapatıldığı ve şeker ithalatı yapıldığına ilişkin asılsız iddialara karşı, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ihtiyacının doğduğu belirtildi.

2018 yılında 10 şeker fabrikasının özelleştirilmiş olup, bu fabrikaların tamamının pancar ve şeker üretim faaliyetlerine devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özelleştirilen fabrikaların asgari 5 yıl süre ile pancardan şeker üretimine devam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Özelleştirme ile beraber pancar ve şeker üretiminde herhangi bir eksilme olmamış ve 2020 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek pancar şekeri satış miktarına ulaşılmıştır. 2020/2021 pazarlama yılında 21 milyon ton pancar, 2 milyon 800 bin ton pancar şekeri üretimi ile yeni bir rekora ulaşılması beklenmekte olup 2020/2021 pazarlama yılında 150 bin ton pancar şekeri ihracatı gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Yurt içi tüketimin tamamı yurt içi üretimden karşılanmakta olup yurt içinde tüketilmek üzere kesinlikle şeker ithalatı yapılmamaktadır."

Açıklamada, Dahilde İşleme Rejimi (ithalat) kapsamında sadece ihraç edilen işlenmiş mamullerde kullanılmak üzere şeker ithalatı yapılmakta olduğu aktarılarak, "Yeni bir uygulama olmayan ve yıllardan bu yana devam eden bu yöntem ile ülkemiz katma değer oluşturmakta, şekerli mamul ihracatçılarımız dünya ile rekabet etmekte ve ilave döviz girdisi sağlanmaktadır. 2019 yılında yapılan 169 bin ton ve 65 milyon dolar değerindeki ithalata karşılık, 1,9 milyar dolar şekerli mamul ihracatı yapılmıştır. Yani ithal edilen her 1 ton şeker, şekerli mamul olarak 29 kat değer kazanmak suretiyle ihraç edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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