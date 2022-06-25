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Ekonomi Türksat’tan SEDEC 2022’ye destek
Ekonomi

Türksat’tan SEDEC 2022’ye destek

Savunma sanayi sektörüne yönelik düzenlenecek SEDEC 2022 Fuar ve Konferansı, 28-30 Haziran’da tarihinde düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 21:45:00 -
Türksat’tan SEDEC 2022’ye destek

ATO Congresium’da gerçekleşecek etkinliğe Türksat, iletişim desteği verecek. Türksat Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ‘Güvenlik ve Uzay-Uydu Teknolojileri Paneli’ne TUSAŞ, Roketsan, Airbus, QSTC ve Telespazio gibi sektörün önde gelen oyuncularının üst düzey temsilcileri katılacak. SEDEC 2022 Fuar ve Konferansı’nda güvenlik, savunma ile uzay sektörlerinde yeni eğilimler ele alınacak.

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