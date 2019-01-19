Türksat, Flash TV'nin yayınını kesti! Türkiye’nin ikinci özel televizyonu olma özelliğini taşıyan Flash TV’nin Türksat yayını dün kesildi.

Yayın akışının büyük bölümünü ise eğlence programlarına ayıran Flash TV’nin yayını dün durdu. Medyaradar’ın haberine göre; Ömer Ziya Göktuğ'un sahibi olduğu kanal dün ekonomik sıkıntılar yüzünden Türksat’a ödemeyi yapamayınca yayını kesildi. Paranın yatırılmasının ardından kanal bugün yeniden izleyicilerle buluştu. 1993 yılında yayın hayatına başlayan Flash TV, Türkiye’nin ikinci özel televizyonu olma özelliğini taşıyor. Flash TV, zaman zaman eğlence programları ve Reality Show yayınları sebebiyle RTÜK tarafından ağır cezalara çarptırılıyor.

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