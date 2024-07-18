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Teknoloji TÜRKSAT 6A’nın son ateşleme işlemi yapıldı
Teknoloji

TÜRKSAT 6A’nın son ateşleme işlemi yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 00:20:00 - 2024-07-18 00:40:22
TÜRKSAT 6A’nın son ateşleme işlemi yapıldı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın, yörünge yolculuğunda 5’inci ve son ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın, yörünge yolculuğunda 5’inci ve son ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıklama yaptı.

Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Çok önemli bir aşamayı mühendislerimizin alın teriyle gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza milletimiz adına teşekkür ederim.

2000'li yıllardan sonra Türkiye, kendi uydularını geliştirebilen birçok projeye imza attı. Türksat 6A, Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en kıymetli teknoloji ürünlerden bir tanesi. Türksat 6A'da yüzde 80 oranında yerlilik oranı yakaladık. 5 milyar insanın yaşadığı coğrafyalara erişme imkanı doğacak.

Uydumuzu ABD'den uzaya gönderdik. Fırlatmanın 67. dakikasında ekiplerimiz uydudan ilk sinyali aldılar. Türksat 6A testlerini tamamlayacak ve nihai yörüngesine transfer olacak. En az 15 yıl görev yapacak.
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Önümüzdeki yıllarda yeni projelerle, ay misyonumuzla büyük işler yapmaya gayret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği destekten ötürü teşekkür ederim. Türksat 6A, Türk milletine hayırlı uğurlu olsun"

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda planlanan ateşlemelerin sona erdiğini belirten Uraloğlu, "23.58'de başlayan ve 5,5 dakika süren 5. ve son ateşleme de başarıyla gerçekleşti. Uzay yolculuğumuzda her şey yolunda ve kontrol altında." ifadelerini kullandı.

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Türksat 6A'nın Yörünge Yolculuğu Devam Ediyor: İkinci Ateşleme Yapıldı!

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