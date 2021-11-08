"TÜRKSAT 6A Uydusu"nun fırlatılma tarihi belli oldu

Yerli iletişim uydusu TÜRKSAT 6A’nın geliştirilmesine yönelik proje, 15 Aralık 2014 tarihinde başlatılmıştı. TÜBİTAK UZAY, TUSAŞ ve ASELSAN iş birliğiyle yürütülen TÜRKSAT 6A Uydusunun, 42° doğu GEO-yer senkron yörüngeye yerleştirilmesi hedefleniyor.

Planlamalara göre 2022 yılında uzay yolculuğu için fırlatmasının gerçekleştirilmesi planlanan TÜRKSAT 6A uydusunun, son gelişmelerin ardından 2023 yılı ortasında fırlatılmasına karar verildi Gelişmeyi, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım duyurdu.

TÜRKSAT 6A Uydusu

TÜRKSAT 6A Projesi’nin finansmanı; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜRKSAT A.Ş. ve TÜBİTAK Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu olacak TÜRKSAT 6A’nın; yerli endüstri ve enstitülerimizin birbirlerini destekleyen yetkinlikleri doğrultusunda oluşturulan iş paylaşımı ile geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Yakıt dahil 4 tonun üzerinde bir kütleye sahip olacak olan uydunun, 15 yıl hizmette kalması planlanmaktadır. TÜRKSAT 6A Uydusu, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümündeki son kullanıcılara hizmet edecektir.

Proje kapsamında, uydu üzerinde kullanılacak yeni geliştirilen birçok alt sisteme uzay ve uydu tarihçesi kazandırılacak ve söz konusu alt sistemler, milli haberleşme uydularının alt yapısını oluşturacaktır. TÜRKSAT 6A; 16 aktif, 4 yedek Ku-Bant ve 2 aktif, 1 yedek X-Bant aktarıcıya sahip olacaktır.

TÜRKSAT 6A Projesi kapsamında; uydunun Yapısal, Isıl ve Kimyasal İtki Alt Sistemleri ile Mekanik Yer Destek Ekipmanlarının geliştirilmesi, Kablaj tasarım ve üretimi TUSAŞ sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Şirketimiz, TÜBİTAK Uzay ile birlikte; Uydu Veri Kotarma ve Komuta Kontrol Yazılımları ile uydu montaj, entegrasyon ve test faaliyetlerinde görev almaktadır.

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