Türksat 5B’yle internet kapasitesi artacak

Dün ABD’den başarıyla uzaya fırlatılan Türksat 5B önemli görevler görecek. Uydu, daha kaliteli TV ve radyo yapmaya imkân vereceği gibi internet hızını arttıracak.

Musk'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B’nin uzaya fırlatılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Türksat 5A’nın ocak ayında Falcon 9 roketiyle fırlatıldığını; haziranda da hizmete alındığını hatırlatan Erdoğan, “Son olarak ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu Türksat 5B’yi uzaya gönderdik. Bu uydu projemizde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın Elon Musk ile Space X firmasını Türkiye karşıtı lobilerce yapılan şantajlara ve baskılara boyun eğmedikleri için hem şahsım hem de milletim adına tebrik ediyorum” dedi.

Hayırlı olsun

Türksat 5B’nin 42 derece Doğu yörüngesinde hizmet veren ve televizyon yayıncılığının yükünü taşıyan Türksat 3A ile Türksat 4A’ya yedeklik yapacağını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Ayrıca Türksat 5B’nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesi 15 kattan fazla artacaktır. Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsamı alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecektir. Uydumuz 35 yıldan fazla manevra ömrüyle 42 derece Doğu yörüngesindeki frekans kullanım haklarının korunmasını sağlayacaktır. İletişim kapasitemizi daha da güçlendirecek Türksat 5B uydumuzun ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Erdoğan, ilaveten Space X firmasıyla yürütülen başarılı ortak çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

İlk 10'da yer alıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Türkiye’nin Türksat 5B’yle kendi uydusunu üreten ilk 10 ülkeden biri olduğuna dikkat çekti. Oktay, “Gelinen aşamada kendi koyduğumuz hedefleri aşmak zorundayız. Onun için 5B’yi uzaya yollarken 6A’yı, 6A’yı da yollarken de kendi fırlatma sistemlerimizi nasıl geliştireceğimizi ele alıyor ve çalışıyoruz. Atmosferi 4 defa aşmayı başardık” diye konuştu.

Türksat ve TUSAŞ tarafından uydu üretimi için farklı ülkelerle ortaklıklar kurulması çalışmalarına başlandığını anımsatan Oktay, şunları kaydetti:

“İnşallah başaracağız"

“Üretilen uydunun ticarileşmesi boyutu da var. 15 Temmuz gecesinde Türksat’ın neden bombalandığı ve 2 kardeşimizin şehit edildiği hatırlanacaktır. Boşuna değildi bunlar. Türksat’ın seçilmesi de boşuna değildi. Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşimizin şehit olması boşuna değildi. Bugünlerin habercisiydi. Bugünlerde de verilen emekler yarınların habercisi olacak. Bu, zaten Türkiye’ye olan inancın bir belirtisi. Türkiye lider olacaksa bunu dostlarıyla birlikte başarmak isteyen bir ülke. İnşallah bunu başaracağız. Bu, bir misyon olup her gelen bakanla bir sonrakine taşınacak. Gençler için de nesilden diğer nesle taşınacak bir misyonu konuşuyoruz.”

20 kat verimli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da “Türkiye’de üretilen iki haberleşme ekipmanı Türksat 5B uydusunda kullanılıyor. Bu, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha verimli. Kapsama kapasitesi hayli geniş olacak Türksat 5B, Türkiye’nin yanı sıra bölge ülkelere hitap edecek” açıklamalarında bulundu.

Karaismailoğlu, Türksat 5B’de iki yerli komponent bulunduğunu bildirdi. “İlk defa uzayda yerli komponentleri olan uydu yer alacak. Ama bizim için asıl önemli olan tamamen milli uydu Türksat 6A. Teknolojiye katkımız artarak devam edecek. 5G’yi tamamen milli altyapıyla kullanmak istiyoruz. Peşinden 6G’yi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu, “Türksat 5B uydusu, kritik aşamalarını tamamlayarak yolculuğuna başladı. Haziranda yörüngesine yerleşecek ve 1.5 aylık test sürecinin ardından faaliyetlerine başlayacak” diye ekledi.

Etkin kullanılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Türksat 5B’nin internet kapasitesinin önceki uydulara göre çok daha yüksek olduğunun altını çizdi. Sayan, “Şu anda 2 bine yakın köy okulumuzun interneti Türksat tarafından karşılanıyor. Önümüzdeki dönemde Türksat 5B’yle Türkiye’de internetsiz köy bırakmamak üzere uydularımızı çok daha etkin bir şekilde kullanacağız” şeklinde konuştu. Sayan, Türkiye’nin 30-35 yıl boyunca Türksat 5B’yi verimli olarak kullanacağını vurguladı.

Veri aktarım ekipmanları yerli

Uzaya gönderilen Türksat-5B uydusunda ASELSAN’ın veri aktarım ekipmanları bulunuyor. Yerli ekipmanlar, öz kaynaklı Ar-Ge projesi olarak geliştirildi. ASELSAN, Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu olan Türksat-6A Projesi’nde de Ku-Bant Görev Yükü ve X-Bant Uydu Haberleşme Görev Yüklerinin geliştirilmesinden sorumlu olarak görev yapıyor. Proje kapsamında uydu uçuş modeli görev yükleri panelleri üzerine görev yüklerinin montaj, entegrasyon ve test faaliyetleri tamamlanarak TUSAŞ tesislerine sevk edilmiş durumda.

Tesislerde yapılacak uçuş modeli uydu seviyesi entegrasyon ve test faaliyetleri tamamlandıktan sonra,birçok ilki barındıran Türksat-6A uydusunun 2023’te fırlatılıp 15 yıl sürecek görevine yörüngesinde başlaması hedefleniyor.