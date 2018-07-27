0553 313 94 23

TÜRKPATENT’E 60 bin başvuru

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) haziran ayı itibarıyla 53 bin 436’sı yerli olmak üzere toplam 60 bin 338 marka başvurusu yapıldı. TÜRKPATENT’e yapılan patent başvuru sayısı haziran sonu itibarıyla 2 bin 838’i yerli, 5 bin 22’si yabancı olmak üzere 7 bin 860 oldu.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:47
TÜRKPATENT’E 60 bin başvuru

Söz konusu dönemde kuruma 53 bin 436’sı yerli, 6 bin 902’si yabancı olmak üzere toplam 60 bin 338 marka başvurusunda bulunulurken, yerli marka başvuru oranı yüzde 88,6 olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yerli marka başvuruları yüzde 3,5, toplam marka başvuruları yüzde 2,2  ve yerli patent başvuruları ise yüzde 8,4 artış gösterdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:47
  1. Türk Patent ve Marka Kurumu
  2. TÜRKPATENT

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aziz Yıldırım'dan sürpriz karar!
    1. Aziz Yıldırım'dan sürpriz karar!
    2. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:..
    3. 100 milyon turisti ağırlayacak..
    4. Emekli Sandığı emeklisi maaş farkını..
    5. Tunceli'de kaydedildi! Nesli tükenmek..
    6. Dijital çağda milli baz dönemi
    7. Emekli aylık hesap yöntemi değişmeli
    8. İhanet plaka ile ispatlandı!
    9. 'Tayyip yok, güneşli günler bizi..
    10. Uzunkaya görevine başladı
    11. İTO Başkanı'ndan KDV açıklaması
    12. Amerika Çin savaşında kritik gelişme!
    13. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya görevine..
    14. İstanbul'da çocuk giyim mağazasında..
    15. TCMB`nin resmi rezerv varlıkları düştü
    16. Fırında irmik tatlısı nasıl yapılır?
    17. Meral Akşener'in istifasının arkasında..
    18. Çocuk kaçırmaya çalışan sapığın..
    19. YPG ve katil Esed rejimi masaya oturdu!
    20. Alerji riski hangi bebeklerde daha..
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?