TÜRKPA Genç Parlamenterler Grubu toplantısı Kazakistan’da yapıldı

YENİ AKİT ANKARA

Kazakistan’da TÜRKPA Sekreterliği'nin Genç Parlamenterler Grubu'nun üyeleriyle gerçekleştirilen toplantının detaylarını Akit ile paylaşan Azerbaycan Milletvekili Aliabbas Salahzade, TürkPa Sekretaryası Genç Parlamenterler Grubu Genel Sekreteri'nin yanı sıra Kazakistan’ın iktidar partisi AMANAT'tan genç milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti'nden milletvekilleri ve diğer yetkililerin katıldığı toplantının asıl amacının, Kazakistan, Özbekistan, Türkiye ve Kırgızistan parlamentolarından olan genç milletvekilleri arasında ilişkileri daha da güçlendirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunmak olduğunu söyledi.

Hedef TÜRKPA ülkeleri arasındaki ilişkilerin yoğunlaşması

Salahzade Türk dünyası ile yapılan tüm etkinliklerin ülkelerimizin çıkarına olduğunu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın bizzat Türk dünyasına büyük önem verdiğini belirterek şunları kaydetti: ‘‘Etkinliğe katılan her milletvekili ve ilgili her organın birer temsilcisi, alınacak herhangi bir kararın Türk dünyasının geleceğini, bölgesel ve küresel süreçleri etkileyeceğinin bilincindeydi. Aramızdaki tarihi, kültürel ve manevi bağlardan yola çıkarak TÜRKPA ülkeleri arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasını öncelik olarak belirledik. Bir sonraki toplantımızın da en az bu toplantı kadar verimli olacağından eminiz’’