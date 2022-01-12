TURKOVAC'ın Faz-3 sonuçları açıklandı
Hacettepe Üniversitesince, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC, Faz-3 ara sonuçlarına göre en az CoronaVac kadar güvenli ve etkin bir aşı olarak açıklandı.
Bediüzzaman Said Nursi'nin davası neydi? "Bana, 'Sen şuna buna niçin sataştın?' diyorlar, farkında değilim"
Hacettepe Üniversitesince, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC, Faz-3 ara sonuçlarına göre en az CoronaVac kadar güvenli ve etkin bir aşı olarak açıklandı.
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