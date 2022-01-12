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Sağlık TURKOVAC'ın Faz-3 sonuçları açıklandı
Sağlık

TURKOVAC'ın Faz-3 sonuçları açıklandı

Hacettepe Üniversitesince, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC, Faz-3 ara sonuçlarına göre en az CoronaVac kadar güvenli ve etkin bir aşı olarak açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 11:26:00 -
TURKOVAC'ın Faz-3 sonuçları açıklandı
Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın Faz-3 sonuçlarını açıklayan Prof. Tanrıöver, "1008 kişide toplam 68 Kovid-19 vakasını saptadık. Bu vakaların 45'i CoronaVac, 23 tanesi Turkovac'taydı. Vaka oranı CoronaVac'ta yüzde 8,96, Turkovac'ta 4.55'ti" ifadelerini kullandı.
Prof. Tanrıöver, gazetecilerin koruma oranına ilişkin sorusuna ise, "CoronaVac'ın etkinliği bu kadar, Turkovac'ınki şu kadar diyebileceğimiz durum yok. Dünyada artık kıyas ürünlerle yapılan çalışmalar var. Turkovac'ın en az CoronaVac kadar güvenli ve etkin bir aşı olduğunu söyleyebiliriz" diye yanıt verdi.
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