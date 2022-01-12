TURKOVAC'ın Faz-3 sonuçları açıklandı

Prof. Tanrıöver, gazetecilerin koruma oranına ilişkin sorusuna ise, "CoronaVac'ın etkinliği bu kadar, Turkovac'ınki şu kadar diyebileceğimiz durum yok. Dünyada artık kıyas ürünlerle yapılan çalışmalar var. Turkovac'ın en az CoronaVac kadar güvenli ve etkin bir aşı olduğunu söyleyebiliriz" diye yanıt verdi.