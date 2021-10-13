Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Faz 3 çalışmaları devam eden Turkovac aşısıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli bir açıklama geldi. Peki, yerli aşı kimlere uygulanacak?

Turkovac randevusu al | Yerli aşı kime yapılıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli” ifadelerini kullandı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında üçüncü dozun, yerli aşı TURKOVAC ile uygulanması için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız üzerinden alınmaya başladı.

Üçüncü dozunu TURKOVAC ile olmak isteyenler "enabiz.gov.tr" sitesinden "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonuna tıklayacak.

Açılan pencerede "3. doz hatırlatma Kovid-19 aşımı inaktif Kovid-19 TURKOVAC aşısı ile yaptırmak istiyorum" seçeneği onaylanarak başvurular gerçekleştirebilecek.

Yetkililer, değerlendirmelerin ardından, eğer katılımı uygun görülürse gönüllüye e-Nabız profilinde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden dönüş sağlayacak.

Türkiye'nin dört bir yanından herkesin katılabileceği hatırlatma dozu uygulaması, başta şehir hastaneleri olmak üzere 41 merkezde uygulanacak.

Yerli aşı TURKOVAC'ın seri üretime geçebilmesi için en az 3 bin kişinin hatırlatma dozunda TURKOVAC'ı tercih etmesi gerekiyor. Ayrıntılı bilgiye "ALO 184" hattından ulaşılabilecek.