Pek çok vatandaş hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısını yaptırmak istiyor. Yerli aşı olmak isteyenler ise ‘Turkovac’ın yan etkisi var mı?’ sorusuna cevap arıyor.

Turkovac aşısı yan etkisi var mı? Yerli aşı yan etkisi neler?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, elde edilen ön verilere göre, TURKOVAC uygulanan kişiler arasında Kovid-19'u ağır geçiren olmadığını, ayrıca yerli aşının hatırlatma dozunda da antikor seviyelerini hızla yükselttiğini bildirdi.

Aşının yan etkilerinin ele alındığı, güvenlik yönüyle ilgili ikinci grup çalışmada ise yaklaşık 3-4 bin kişiye ulaşılmasının amaçlandığına dikkati çeken Kara, "Bu noktada başlangıca göre bir avantajımız var; inaktif aşılar genel anlamda kullanıldığı ve dünya genelinde yaklaşık 3,5 milyar kişiye uygulandığı için olası istenmeyen etkilerinin neler ve hangi sıklıkta olduğunu biliyoruz. TURKOVAC'ta da bu etkilerin görülüp görülmediğine bakıyoruz. O verilerin de olumlu olduğunu gördük." dedi.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, il genelinde 80 kişinin TURKOVAC aşısı olduğunu söyledi. Kalkan, "TURKOVAC aşımız gün sayıyor. Aşımızın vatandaşlarımız ve dünyadaki diğer insanlarla buluşacağı günleri bekliyoruz. Aşı olan vatandaşlarımızdan herhangi bir yan etki, bir komplikasyon duyurusu bize gelmedi. Bunun ötesinde aşı olan herkes çok memnun ve kendilerini çok iyi hissediyor. Herkesi çalışmaya davet ediyoruz. Aşı için müracaat ederlerse, hem kendileri hem ülkeleri hem de insanlık adına çok büyük bir yararlılık göstermiş olurlar. Aşı olan vatandaşlarımızın sayısının yükselmesini bekliyoruz” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında aşı uygulanan 74 gönüllüde, yan etkiye ve aşılamanın ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı bildirildi. Hastanedeki proje yürütücüsü ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, çalışmalar kapsamında daha önce 2 doz Sinovac aşısı uygulanmış 57 kişiye de pekiştirme aşısı olarak TURKOVAC uygulandığını belirtti ve 74 kişide ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını söyledi.

İnaktif aşılarda baş ağrısı, hafif ateş, enjeksiyon yapılan bölgede kızarıklık ve ağrı en sık rastlanan yan etkiler olarak gösteriliyor.