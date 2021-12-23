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Sağlık Turkovac aşısı nerede üretiliyor?
Sağlık

Turkovac aşısı nerede üretiliyor?

Yerli aşı Turkovac acil kullanım onayı aldı. Acil kullanım onayı alan Turkovac’ın hangi şehirde üretildiği ise merak konusu oldu. Peki, Turkovac nerede hangi şehirde üretiliyor?

Yeniakit Publisher
2021-12-23 16:32:00 -
Turkovac aşısı nerede üretiliyor?

Acil kullanım onayı alan yerli ve milli aşı Turkovac’ın ilk sevkiyatı gerçekleşti. Vatandaşlar yerli için bekleyişe geçerken TUrkovac’ın nerede üretildiği de merak konusu oldu.

Turkovac aşısı nerede üretiliyor?

22 Aralık Çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı.

Üretilen ilk 150 bin doz aşı, tesiste düzenlenen tören düzenlendi.

Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.

Acil kullanım onayı alan Turkovac aşısı şimdilik yalnızca Şanlıurfa’da üretiliyor.

Yeri aşı Turkovac randevusu başladı mı ne zaman başlayacak? Turkovac hatırlatma dozu mu olacak?
Yeri aşı Turkovac randevusu başladı mı ne zaman başlayacak? Turkovac hatırlatma dozu mu olacak?

Sağlık

Yeri aşı Turkovac randevusu başladı mı ne zaman başlayacak? Turkovac hatırlatma dozu mu olacak?

 

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